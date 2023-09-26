Ученые выяснили, как устранить чесночный запах изо рта

Биологически активные вещества, содержащиеся в натуральном йогурте, оказались эффективными в нейтрализации компонентов, вызывающих запах чеснока, утверждают ученые.Исследователи из Университета штата Огайо поместили равные количества сырого чеснока в стеклянные бутылки и добавили йогурты разной жирности, содержания белка и воды. Они выяснили, что йогурт на 99 процентов эффективно снижает запахи чеснока, вызванные основными запахообразующими соединениями. Анализ показал, что йогурты с высоким содержанием белка оказались наиболее эффективными в уменьшении запаха чеснока, а также йогурты с высоким содержанием молочного жира.Специалисты также проверили "освежающие" свойства йогурта на обжаренный чеснок, но в процессе исследования обнаружили, что жарка чеснока значительно уменьшает большинство его запахообразующих летучих соединений. Тем временем доктор Баррингер предлагает выбирать греческий йогурт, который содержит больше белка, чем натуральный йогурт, как наиболее эффективный способ избавиться от запаха чеснока.

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