Врач Мухина: творог опасно сочетать с другими животными белками и сахаром

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам отказаться от творога с сахаром и назвала его другие опасные сочетания.Врач Мухина сообщила, что творог опасно сочетать с сахаром из-за того, что в конечном счете такая послащенная творожная масса станет для организма источником сразу очень большого количества простых углеводов. Именно пристрастие к ним способствует интенсивному жироотложению, развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа, напомнила медик.«Творог сам содержит лактозу – молочный сахар. Если мы добавим еще сладости, то риск сахарного диабета усилится», – предупредила Марият Мухина.Кроме того, добавила врач, творог небезопасно сочетать с другими животными белками, и потому не следует употреблять его вместе с мясными продуктами или рыбой.«Белки животного происхождения не стоит смешивать между собой», - заявила эксперт.Диетолог уточнила, что пренебрежение этим правилом может привести к появлению различных проблем с пищеварением (например, брожения, раздражения, метеоризма).

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