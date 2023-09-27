Названа лучшая поза для сна, если вы болеете гриппом или ОРВИ

Когда человек болеет, ему сложно заснуть: нос не дышит, мышцы болят, тело горит. Но есть один лайфхак, который поможет с этим справиться.Во время болезни все привычные дела отходят на второй план: нет сил работать, готовить, общаться. Хочется как можно больше лежать, пить горячий чай и спать.Осенью количество заболевших резко увеличивается — в этом виноваты резкие перепады температур. Чтобы как можно скорее выздороветь, необходимо дать организму полноценный отдых и время на восстановление. Поэтому так необходим сон.Если вы плохо или мало спите, то высока вероятность, что болезнь затянется, говорят врачи. И тут возникает проблема: иногда человек просто не может заснуть. Ему мешают заложенность носа, периодический кашель, боли в мышцах, температура.По словам эксперта по сну Тома Уайта с этой проблемой легко справиться. Достаточно лишь принять правильную позу.лягте на спину так, чтобы вам было удобно,под голову, плечи и шею подложите небольшие подушечки или валики,убедитесь, что вашей шее удобно — она должна быть в расслабленном состоянии.Наверняка вы видели в фильмах специальные кровати в больничных палатах, когда изголовье приподнимается вверх. Вам необходимо достичь такого же эффекта.«Приподнять голову, шею и плечи необходимо, чтобы уменьшить количество выделений из носа. Попробуйте использовать для этого подушки и мягкие одеяла. Помните, что наклон не должен быть слишком большим!», — говорит Том Уайт.Если вы понимаете, что сосудосуживащие капли не помогают, то можно воспользоваться еще одним лайфхаком: «распарить» лицо перед сном.«Самый простой способ сделать это — наполнить раковину теплой или горячей водой, но ни в коем случае не кипятком! Аккуратно опустите голову над водой, медленно и глубоко дышите. Можно накрыться банным полотенцем для достижения лучшего эффекта», — советует эксперт.На процедуру должно уходить не больше 5 минут. После сразу же отправляйтесь в кровать и постарайтесь уснуть.Важно: не стоит принимать горячий душ, когда вы болеете. Вопреки распространенным заблуждениям он не поможет улучшить самочувствие, скорее даст лишь временный эффект облегчения.Как быстро выгнать вирус из организмаЭндокринолог Зухра Павлова уверена: помочь реабилитироваться могут эти 9 советов.Соблюдайте постельный режим. Если есть возможность работать удаленно, то обязательно попросите об этом руководство.Не принимайте душ.Не пейте алкоголь.Не переедайте. Рацион должен быть легким, чтобы организм не тратил силы на переваривание пищи.Пейте много теплой воды.Не забывайте проветривать — в комнате должно быть много свежего воздуха.Не торопитесь сбивать температуру. Помните, мы начинаем помогать организму, если на градуснике больше, чем 38,1.Не забывайте про витамин С. Он содержится в цитрусовых, чернике, болгарском перце, петрушке, шиповнике, вишне.Не принимайте антибиотики без назначения врача. Они направлены на борьбу с бактериями, а у вас может быть вирусная инфекция.

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