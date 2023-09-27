Врач Парецкая объяснила, почему можно умереть из-за газа, который выделяет гнилая картошка

Двое мужчин в Приморье погибли, когда перебирали старую гнилую картошку. Умереть они могли именно из-за испарений испортившегося овоща. Врач Елена Парецкая рассказала, почему картофельный газ смертельно опасен.Инцидент произошел во Владивостоке. Двое мужчин спустились в погреб, чтобы перебрать старый картофель. Часть прошлогоднего урожая испортилась, поэтому в помещении стоял специфический запах. Однако мужчин это не остановило. Решение это стало для них фатальным. Оба скончались. Сообщение о смерти поступило в полицию 26 сентября.«В погребе гаража обнаружены два трупа мужчин 1992 года рождения без видимых признаков насильственной смерти», — сообщает прокуратура Приморского края.Точная причина гибели мужчин устанавливается. По предварительным данным, в смерти виноваты именно испарения гнилого картофеля. Доследственную проверку по факту происшедшего проводит и СК РФ по Приморскому краю.Картофельный газ: в чем опасностьПохожие случаи на самом деле происходили не раз. Любой деревенский расскажет, как картофельный газ способен убивать целые семьи. Почему, надышавшись гнилой картошкой, можно погибнуть? Разбираемся с врачом.«Клетка» с ядовитыми газами«Важно знать: если клубни картофеля начали подгнивать, то есть их уже нельзя, даже если вам кажется, что испорченный участок небольшой и его можно легко срезать ножом», — говорит врач.Процесс гниения провоцируют патогенные бактерии и плесневые грибки, выделяющие токсины. Они заражают весь плод целиком. Эти соединения представляют большую опасность для организма: они ядовиты, провоцируют сильное отравление. Особенно это опасно для детей, пожилых и беременных.Когда картошка начинает гнить, то появляется специфический запах — это картофельные газы, которые исходят от испорченных плодов. В воздух выделяются сернистые аналоги спиртов — тиолы, они и вызывают у человека отравление.«В случае с погибшими мужчинами усугубило ситуацию замкнутое пространство. Наверняка в погребе была плохая вентиляция, они оказались буквально в пропитанном ядом помещении», — говорит врач.Чтобы отравиться газами, необязательно провести в погребе целый день. В некоторых случаях достаточно и 15-30 минут.Картофельный газ очень тяжелый, он оседает на полу, поэтому человек им активно дышит. Чем меньше помещение, тем больше риск отравиться. Поэтому тщательно проветривайте погреб или гараж всякий раз, как собираетесь в нем работать, установите в нем вентиляцию, если есть такая возможность.Известны случаи, когда погибали целые семьи в подвалах с картошкой. Они поочередно спускались в подпол, где был минимум кислорода, замкнутое пространство и неизвестно какой свежести овощи.Люди начинали задыхаться, теряли сознание и умирали. Причем они искренне не понимали, почему им резко становилось плохо, поэтому не торопились подняться наверх.Зеленый и проросший картофельПроросший картофель хоть и не так опасен как подгнивший, но и пользы в нем практически нет.Если ростки более 2-3 см, они вытягивают из клубня все полезные вещества, оставляя только крахмал. Также в этом корнеплоде резко возрастает количество соланина — опасного для здоровья токсина, который образуется, если картошка зеленеет на свету. Поэтому важно регулярно перебирать клубни, удаляя ростки. Если картошка стала мягкой, сморщилась, ее есть тоже нельзя.Если у картошки позеленел бочок, то от нее тоже стоит отказаться, даже если вы щедро толстым слоем срежете непригодный участок. Опять же причина в содержании соланина — токсина, который при попадании в организм может вести к отравлениям.

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