5 шагов к душевному покою
Внутренняя гармония, душевное равновесие, согласие с собой — желанные состояния для любого из нас. Как остановить качели, которые бросают нас из печали в радость, как найти и удержать равновесие?
Несколько уроков от французского психотерапевта.
УРОК 1: ПОЗНАЙТЕ СЕБЯ
Начните вести дневник. Когда вы называете проблемы, это материализует их смысл, вы знаете «врага» в лицо. Не стремитесь строить красивые фразы — описывайте свои ощущения и впечатления спонтанно и естественно.
Возможно, поначалу вам будет казаться, что вы пишете не так и не то, но постепенно стиль будет становиться изящнее, а формулировки, используемые для описания душевного состояния, все точнее.
УРОК 2: ВСТРЕТЬТЕСЬ СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ РЕБЕНКОМ
Первый способ
Сосредоточьтесь на несколько минут на себе, на своих ощущениях, а затем установите контакт со своим внутренним ребенком. Не ищите для этого какой-нибудь особый способ — просто попросите его прийти, и он придет. Посмотрите на него. Это вы в детстве или не вы? Как бы то ни было, вы видите перед собой спонтанный плод вашего воображения, нуждающийся в том, чтобы его любили и успокаивали.
Спросите у вашего внутреннего ребенка, на что он надеется и в чем нуждается. Дайте ему свободно высказаться. Теперь попытайтесь установить, чем его ожидания отличаются от ваших потребностей и вашей жизни. Убедитесь в том, что любовь к нему дарит вам приятные эмоции, успокаивает вас и вселяет чувство уверенности в себе.
Для такого осмысления понадобится некоторое время. Не форсируйте события — все должно произойти само собой, подобно радостной встрече после длительной разлуки. Скорее всего, вам больше не захочется с ним расставаться. Возможно, внутренний ребенок будет сниться вам по ночам.
Второй способ
Представьте себе, что вы стоите у окна в замке и смотрите на парк внизу. Там играют и веселятся дети. Вы слышите их радостный смех и голоса. Один из этих детей — вы. Понаблюдайте за собой издалека. Этот ребенок воплощает жизнь в ее самых простых проявлениях: спонтанность, открытость, двигательная активность, любовь к играм и лакомствам…
Скажите себе, что то, чем живет этот ребенок (а это вы!), служит фундаментом для формирования веры в себя и… в других. Позвольте этим образам и мыслям полностью завладеть вами. Не задерживайте охватывающие вас эмоции: этот ребенок — сама жизнь!
УРОК 3: ВЕРНИТЕ СЕБЕ СВОЕ ТЕЛО
Ходьба — это верный путь для обретения спокойствия. Столь простой способ приведения в движение тела одновременно приводит в движение и мыслительную деятельность: мы думаем, мечтаем, вспоминаем… И удивляемся тому, как быстро появляются решения для ситуаций, только что казавшихся крайне запутанными. Веры в себя становится больше, растет оптимизм, прибавляется энергия.
Согласно результатам исследования, проведенного научными сотрудниками Эссекского университета (Великобритания), ходьба в течение 30 минут по загородной местности повышает уважение к себе у 90% людей и усиливает чувство внутреннего комфорта, стимулируя производство так называемого «гормона счастья» — серотонина.
УРОК 4: ОТКРОЙТЕСЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ
Спокойствие достигается не уединением, а регулярным общением с другими людьми. Когда нам грустно или мы раздражены, мы предпочитаем пережевывать мысли в одиночестве, забиваемся в угол и отказываемся от встреч с друзьями. Но желание выслушать другого человека, стремление помочь ему и постараться понять всегда действует успокаивающе.
Это способ оценить ситуацию со стороны — мы начинаем думать не о себе, а о другом человеке. Даже если проблемы никуда не исчезают, мы больше не воспринимаем их так драматично. Иногда бывает достаточно выйти из дома, сходить в кафе, смешаться с толпой, чтобы отвлечься от грустных мыслей и забот.
УРОК 5: ОСВОЙТЕ МЕДИТАЦИЮ ПОЛНОТЫ СОЗНАНИЯ
Она уже несколько лет используется в терапевтических целях. Такая медитация развивает внимание к себе, своим мыслям и поступкам, а также звукам, запахам и окружающей нас тишине.
Один из способов освоить ее — овладеть искусством хайку. Состоящие из трех строчек и семнадцати слогов, эти короткие японские стихотворения представляют собой своеобразное приглашение к обретению радости от самых простых удовольствий, которые становятся нам доступными, когда мы находим время остановиться и посмотреть вокруг себя.
Если вспомнить хайку или — что еще лучше — попробовать написать свое собственное стихотворение в этом жанре, это может остановить нашу «умственную болтовню» и наше стремление к полному контролю за счет рассудочного мышления, воспетого еще Декартом.
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