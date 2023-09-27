5 шагов к душевному покою

В постоянной гонке с современным миром, многие из нас часто теряют связь с собой и своим внутренним спокойствием. Однако душевный покой доступен каждому из нас, и это не требует радикальных изменений в жизни.Внутренняя гармония, душевное равновесие, согласие с собой — желанные состояния для любого из нас. Как остановить качели, которые бросают нас из печали в радость, как найти и удержать равновесие?Несколько уроков от французского психотерапевта.УРОК 1: ПОЗНАЙТЕ СЕБЯНачните вести дневник. Когда вы называете проблемы, это материализует их смысл, вы знаете «врага» в лицо. Не стремитесь строить красивые фразы — описывайте свои ощущения и впечатления спонтанно и естественно.Возможно, поначалу вам будет казаться, что вы пишете не так и не то, но постепенно стиль будет становиться изящнее, а формулировки, используемые для описания душевного состояния, все точнее.УРОК 2: ВСТРЕТЬТЕСЬ СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ РЕБЕНКОМПервый способСосредоточьтесь на несколько минут на себе, на своих ощущениях, а затем установите контакт со своим внутренним ребенком. Не ищите для этого какой-нибудь особый способ — просто попросите его прийти, и он придет. Посмотрите на него. Это вы в детстве или не вы? Как бы то ни было, вы видите перед собой спонтанный плод вашего воображения, нуждающийся в том, чтобы его любили и успокаивали.Спросите у вашего внутреннего ребенка, на что он надеется и в чем нуждается. Дайте ему свободно высказаться. Теперь попытайтесь установить, чем его ожидания отличаются от ваших потребностей и вашей жизни. Убедитесь в том, что любовь к нему дарит вам приятные эмоции, успокаивает вас и вселяет чувство уверенности в себе.Для такого осмысления понадобится некоторое время. Не форсируйте события — все должно произойти само собой, подобно радостной встрече после длительной разлуки. Скорее всего, вам больше не захочется с ним расставаться. Возможно, внутренний ребенок будет сниться вам по ночам.Второй способПредставьте себе, что вы стоите у окна в замке и смотрите на парк внизу. Там играют и веселятся дети. Вы слышите их радостный смех и голоса. Один из этих детей — вы. Понаблюдайте за собой издалека. Этот ребенок воплощает жизнь в ее самых простых проявлениях: спонтанность, открытость, двигательная активность, любовь к играм и лакомствам…Скажите себе, что то, чем живет этот ребенок (а это вы!), служит фундаментом для формирования веры в себя и… в других. Позвольте этим образам и мыслям полностью завладеть вами. Не задерживайте охватывающие вас эмоции: этот ребенок — сама жизнь!УРОК 3: ВЕРНИТЕ СЕБЕ СВОЕ ТЕЛОХодьба — это верный путь для обретения спокойствия. Столь простой способ приведения в движение тела одновременно приводит в движение и мыслительную деятельность: мы думаем, мечтаем, вспоминаем… И удивляемся тому, как быстро появляются решения для ситуаций, только что казавшихся крайне запутанными. Веры в себя становится больше, растет оптимизм, прибавляется энергия.Согласно результатам исследования, проведенного научными сотрудниками Эссекского университета (Великобритания), ходьба в течение 30 минут по загородной местности повышает уважение к себе у 90% людей и усиливает чувство внутреннего комфорта, стимулируя производство так называемого «гормона счастья» — серотонина.УРОК 4: ОТКРОЙТЕСЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМСпокойствие достигается не уединением, а регулярным общением с другими людьми. Когда нам грустно или мы раздражены, мы предпочитаем пережевывать мысли в одиночестве, забиваемся в угол и отказываемся от встреч с друзьями. Но желание выслушать другого человека, стремление помочь ему и постараться понять всегда действует успокаивающе.Это способ оценить ситуацию со стороны — мы начинаем думать не о себе, а о другом человеке. Даже если проблемы никуда не исчезают, мы больше не воспринимаем их так драматично. Иногда бывает достаточно выйти из дома, сходить в кафе, смешаться с толпой, чтобы отвлечься от грустных мыслей и забот.УРОК 5: ОСВОЙТЕ МЕДИТАЦИЮ ПОЛНОТЫ СОЗНАНИЯОна уже несколько лет используется в терапевтических целях. Такая медитация развивает внимание к себе, своим мыслям и поступкам, а также звукам, запахам и окружающей нас тишине.Один из способов освоить ее — овладеть искусством хайку. Состоящие из трех строчек и семнадцати слогов, эти короткие японские стихотворения представляют собой своеобразное приглашение к обретению радости от самых простых удовольствий, которые становятся нам доступными, когда мы находим время остановиться и посмотреть вокруг себя.Если вспомнить хайку или — что еще лучше — попробовать написать свое собственное стихотворение в этом жанре, это может остановить нашу «умственную болтовню» и наше стремление к полному контролю за счет рассудочного мышления, воспетого еще Декартом.

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