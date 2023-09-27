Врач Арзамасцев: постоянный голод может указывать на диабет и проблемы с щитовидной железой

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: при жалобах на постоянный голод медики могут проверить пациента на целый ряд опасных заболеваний.Врач Арзамасцев рассказал в интервью о патологических причинах нарушения аппетита и постоянного голода. По его словам, подобное изменение в состоянии человека может оказаться предупреждающим сигналом о развитии опасного заболевания.Так, постоянный голод может указывать на диабет (второго типаа). Подобное неутолимое чувство голода при развитии этого заболевании возникает в тесной связи с возникающей резистентностью к инсулину, ведущей к тому, что клетки организма перестают адекватно снабжаться необходимой им для выработки энергии глюкозой.«При инсулинорезистентности либо развитии сахарного диабета клетки не получают достаточного питания и организм постоянно требует еды. Все, что человек употребляет, в основном идет в запас в виде жировой ткани, а не поступает в клетки», - объяснил Арзамасцев «Москве 24».Кроме того, добавил он, постоянный голод может указывать на проблемы с щитовидной железой и другие нарушения в работе организма. Специалист перечислил их.Отклонения в работе ЖКТ в виде повышенной кислотности желудка, язвы, гастрита.Стресс.Проблемы с усвоением каких-то питательных веществ или ограниченное питание, не позволяющее получать их.

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