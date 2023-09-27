Сердечная недостаточность: причины, симптомы, лечение

Сердечной недостаточностью называют состояние, при котором нарушается процесс снабжения организма кровью, содержащей кислород и питательные вещества, из-за проблем в работе сердца. Принято считать, что это состояние часть недостаточности кровообращения наряду с сосудистой недостаточностью.Симптомы сердечной недостаточностиБыстрая утомляемость и слабость даже при небольшой физической нагрузке.Одышка в покое или при выполнении простых задач.Отеки нижних конечностей, в брюшной полости или легких.Нехватка энергии и снижения интереса к активной деятельности.Причины сердечной недостаточностиИшемическая болезнь сердца. Одна из самых распространенных причин сердечной недостаточности, при которой происходит сужение или блокировка артерий, доставляющих кровь к сердцу.Гипертония: длительное повышение артериального давления может привести к ухудшению работы сердца.Заболевания клапанов сердца могут привести к нарушению нормального кровотока.Аритмия: нарушения сердечного ритма также снижают эффективность работы сердца.Инфаркт миокарда в анамнезе: из-за инфаркта также может быть повреждена часть сердечной мышцы, что приводит к нарушению ее функций.Кардиомиопатия, миокардит и другие заболевания сердца.Прием некоторых лекарств.Лечение сердечной недостаточностиЛечение сердечной недостаточности зависит от ее причины и степени тяжести. Врач может назначить следующие методы лечения:Лекарственная терапия. Врач может прописать лекарства, которые помогут улучшить функцию сердца, контролировать симптомы и предотвращать прогрессирование сердечной недостаточности. Это могут быть диуретики для удаления излишков жидкости из организма, ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II для снижения кровяного давления, бета-блокаторы и другие препараты.Изменение образа жизни. Соблюдение диеты с низким содержанием соли, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя, контроль над весом и управление стрессом.Хирургическое вмешательство. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое лечение, например, замена клапанов сердца или коронарное шунтирование для восстановления нормального кровотока.Важно следовать рекомендациям врача, принимать прописанные лекарства и вести здоровый образ жизни для контроля над сердечной недостаточностью и улучшения качества жизни.

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