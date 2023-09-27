Вот что происходит с вашим телом, когда вы пьете слишком мало воды

Мы все это знаем: пить важно. Достаточное количество жидкости сохраняет ваше здоровье, дает энергию и даже может помочь вам похудеть. Вот что может случиться, если в организме не хватает жидкости.Некоторые люди действительно не пьют. Но забывать пить достаточно воды может быть опасно, поскольку обезвоживание может иметь серьезные последствия. Если организм обезвожен, токсины не могут быть выведены из организма. Кроме того, жизненно важные питательные вещества плохо транспортируются по организму.Так вы определите, что организму не хватает водыОбезвоживание может вызвать серьезные физические проблемы."Это связано с тем, что слишком малое потребление воды влияет, среди прочего, на скорость кровотока. Затем организм начинает работать с имеющейся у него водой. Если ваша моча потемнеет, должен раздаться сигнал тревоги. Тогда почки вымывают меньше воды и в организме остается больше токсинов", - говорит врач-нефорлог Шмелько Екатерина .В таком «аварийном режиме» организм может справиться непродолжительное время. Однако если он не пьет воду в течение очень долгого времени, следует обратиться за советом к врачу.Симптомы обезвоживания:жаждасухость слизистых оболочекголовная больголовокружениетрудности с концентрацией вниманияпутаницаусталостьболь в телесухая кожатемная мочамышечные спазмыучащенное сердцебиение.Уменьшение количества воды даже на один-два процента может привести к головным болям и трудностям с концентрацией внимания."Исследование даже показало, что способность водить машину снижается при легком обезвоживании так же, как и при 0,8 промилле алкоголя в крови".Кто особенно часто страдаетОсобенно летом следует напоминать пожилым людям о необходимости пить достаточно воды. Чем старше вы становитесь, тем хуже работают рецепторы жажды в мозге. Обезвоживание часто приводит к спутанности сознания, что делает употребление алкоголя еще более серьезной проблемой."Даже легкое обезвоживание может вызвать головокружение. В результате многие люди падают и травмируются. Также следует соблюдать осторожность с лекарствами, оказывающими мочегонное действие".Это касается многих таблеток от повышенного давления. В этом случае следует пить больше воды.Вот сколько жидкости нужно организмуЕсли вы едите много овощей и фруктов, вы уже удовлетворяете часть своей потребности в воде с помощью диеты."Если вы не уверены, сколько воды вам следует выпивать в день, вы можете использовать это практическое правило в качестве руководства: не менее 35 миллилитров воды на килограмм веса тела".Следует учитывать и другие факторы. Если вы занимаетесь спортом или очень жарко, количество воды увеличивается. Также следует больше пить после особенно соленой еды, поскольку соль выводит воду из организма."Для удовлетворения потребности в воде можно пить воду, несладкие напитки и чаи".Простые советы: как пить большеНачинайте и заканчивайте свой день с воды: поставьте рядом с кроватью стакан с водой, чтобы выпить его, как только проснетесь. Перед сном выпейте последний стакан.Приложение как напоминание: существует множество бесплатных приложений, которые регулярно напоминают вам пить достаточно воды с помощью push-уведомлений.Пейте воду за 30 минут до каждого приема пищи: этот совет не только приблизит вас к цели по питью, но и улучшит пищеварение.Ешьте много фруктов и овощей, богатых водой: таким образом вы не только потребляете воду, но и снабжаете организм витаминами и минералами. Например, арбуз на 90 процентов состоит из воды.Пейте из специальных емкостей: красивые бутылочки для питья могут мотивировать вас пить достаточно воды в течение дня.Уменьшите стресс: если у вас слишком много мыслей, вы забываете пить воду. Однако это делает вас уставшим и менее способным выполнять задачи.Улучшите воду: вместо подслащенных безалкогольных напитков вы можете улучшить воду свежими фруктами или мятой. Несладкие чаи также добавляют разнообразия в ваше питье.

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