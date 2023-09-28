СЕЛЕН: здоровая щитовидная железа и сердце

Селен – это микроэлемент, содержащийся в почве и определенных продуктах, который работает как антиоксидант и может защитить вас от болезней; он также имеет противовоспалительные, противовирусные и противораковые свойства.Селен это микроэлемент, открытый почти 200 лет назад шведским химиком, бароном Йонсом Яковом Берцелиусом. Современные ученые называют его «важным минералом, имеющим определенное значение для здоровья человека» и признают его потенциальное противовоспалительное, противовирусное и противораковое действие. Он также является мощным антиоксидантом, который во многом влияет на здоровье. Вам требуется лишь небольшое количество его, чтобы поддержать правильную работу иммунной системы и других функций организма.Польза селенаКак бы ваше тело ни нуждалось в селене, очень важно не превышать его норму содержания в организме, поскольку избыток (например, 400 мкг ежедневно) связан с повышенным риском развития диабета.Однако, если вы не принимаете добавку, шанс передозировки селеном, поступающим из продуктов питания, крайне мал. На самом деле, большинство людей испытывают трудности с потреблением достаточного количества селена, и минимум миллиард человек по всему миру сталкивается с его недостатком.Вы повышаете риск дефицита селена посредством курения сигарет, приема противозачаточных таблеток, потребления алкогольных напитков или в том случае, если у вас есть болезнь, которая препятствует поглощению нужных питательных веществ из пищи.Свободные радикалы: «плохие парни», которых вам не стоит пускать в свой организмКак упоминалось ранее, одним из наиболее важных свойств селена является его функция антиоксиданта, избавляющегося от свободных радикалов. Но что это значит?Когда вы разбиваете слово на составные части, «анти» значит против чего-то, а слово или фраза, которые следуют за этой приставкой как раз являются «нарушителем порядка».В данном случае вы «против» оксидации, так как она может вызвать окислительный стресс, что, в свою очередь, может привести к повреждению тканей и органов. По данным News-Medical:«Окислительный стресс по существу является дисбалансом между образованием свободных радикалов и способностью организма противодействовать им или устранять их негативные последствия, нейтрализуя их антиоксидантами»«Свободные радикалы» это довольно размытый термин, но, если говорить вкратце, свободные радикалы и другие разновидности активных форм кислорода (АФК) образуются под воздействием либо нормальных внутренних метаболических процессов, либо внешних воздействий, таких как никотин и рентген, или воздействий вредных химических веществ, подобных тем, которые используются для уничтожения москитов, микробов в ванной комнате или сорняков в саду. В одном исследовании объясняется:"Свободные радикалы, активные формы кислорода (АФК) и виды реактивного азота создаются в организме различными эндогенными системами под воздействием различных физико-химических условий или патологических состояний. Для правильной физиологической функции необходим баланс между свободными радикалами и антиоксидантами.Если свободные радикалы подавляют способность организма их регулировать, возникает состояние, известное как окислительный стресс. Таким образом, свободные радикалы отрицательно влияют на липиды, белки и ДНК и вызывают ряд заболеваний. Следовательно, добавление внешнего источника антиоксидантов может помочь справиться с окислительным стрессом."Важно помнить, что свободные радикалы, с которыми борются антиоксиданты, могут вызвать повреждение клеток.Роль селена в функционировании щитовидной железыВ щитовидной железе содержится больше селена на грамм ткани, чем в любом другом органе. В одном исследовании объясняется:«В 1957 году исследования, изучающие потребность грызунов в диетических питательных веществах показали, что селен (в сочетании с витамином Е) необходим для профилактики некроза печени, из чего был сделан вывод, что дефицит селена отвечает за ряд нарушений, наблюдавшихся ранее ...(Селен) является фактором, способствующим развитию болезни Кешана у людей. Хотя его токсичность при избыточном потреблении является серьезной проблемой, важность селена как основного микроэлемента признается повсеместно».Другое исследование показало, что все более очевидной становится ценность добавки селена для людей с аутоиммунными проблемами щитовидной железы, а дефицит, по-видимому, влияет даже на их развитие, предположительно из-за его способности регулировать продукцию АФК и их метаболитов.У пациентов с болезнью Хашимото добавка селена «снижает уровни антитиреоидных антител и улучшает структуру щитовидной железы на УЗИ». Кроме того, исследования пользы селена для беременных женщин говорят о том, что добавка значительно снижает риск послеродового тиреоидита.Положительные свойства селена: надлежащее количество этого минерала сокращает риск развития серьезной болезниСогласно одному метаанализу:«Селен может положительно влиять на многофакторные заболевания, развивающиеся под воздействием генетики и экологии ... Наиболее чувствительны к изменению количества селена в рационе красные кровяные тельца, почки и мышцы.Метаанализ установил, что для животных пища, обогащенная селеном, более эффективна в повышении активности глутатионпероксидазы чем селенометионин».Иммунная системаОдной из важнейших функций селена является его способность помогать вашему телу бороться с болезнью. Он повышает уровень лейкоцитов, и таким образом вы можете активнее противостоять инфекциям.Примером может послужить исследование, показывающее, что селен помогает предотвратить распространение инфекции кожи у людей с лимфедемой (отеком тканей на руках и / или ногах, как правило, в результате химиотерапии или травмы) и микоплазменной пневмонией.РакВ 2012 году исследователи сообщили, что в районах мира, где селен находится на естественно низком уровне, его добавка может служить защитой от рака. Автор исследования Джон Хескет, профессор из Университета Ньюкасла в США, объяснил:«Трудность с селеном заключается в том, что промежуток между дефицитом и профицитом очень небольшой и переизбыток селена считается токсичным.Наше исследование показывает возможную связь между повышением уровня селена и снижением риска развития колоректального рака и предполагает, что увеличение потребления селена может снизить риск этой болезни».Польза для сердцаХотя следует отметить, что некоторые исследователи считают, что прием добавки селена не влияет на заболевания сердца и не защищает от сердечного приступа, медицинский центр Университета Мэриленда сообщил:“Ученые знают, что низкий уровень селена может способствовать сердечной недостаточности, а дефицит селена, по-видимому, ухудшает атеросклероз. Атеросклероз или затвердевание артерий происходит, когда в артериях накапливаются бляшки, что может привести к сердечному приступу и инсульту.”Другое исследование показало, что у пациентов, принимающих добавку селена на регулярной основе, «гораздо реже» случается повторный сердечный приступ.АстмаУ страдающих астмой чаще проявляется низкий уровень селена в крови. Ученые обнаружили, что диеты, содержащие большое количество антиоксидантов, связаны с меньшим количеством случаев астмы в эпидемиологических исследованиях, поскольку отчет о собранных данных показал:«Собранные данные свидетельствуют о том, что астма связана с уменьшением циркуляции селена (Se) ... В группе, принимавшей добавку, зарегистрировано значительное повышение уровня сывороточного селена.... Кроме того, было отмечено значительное клиническое улучшение в группе принимавших добавку, по сравнению с группой плацебо».Одно исследование обнаружило, что среди 24 пациентов с астмой у тех, кто принимал добавку в течение 14 недель, было меньше симптомов, чем у тех, кто принимал плацебо. Однако ученые согласны с необходимостью дополнительных исследований.Мужское бесплодиеБелки, обнаруженные в сперме и участвующие в ее образовании, подвергаются воздействию селена и других антиоксидантов.По результатам исследования Медицинского центра Университета Мэриленда, дихотомия селена заключается в том, что, хотя он помогает излечить мужское бесплодие, слишком высокий его уровень может препятствовать способности спермы плавать. Другое исследование завершилось такими выводами:«Пробиотики, обогащенные селеном или неорганические добавки селена, дали лучшие результаты, чем добавки пробиотиков, и они могут быть использованы для улучшения фертильности, отсутствие которой вызвано гиперлипидемией или ожирением у мужчин и животных».Селен в продуктах питания: морепродукты, грибы и мясоЛучшие пищевые источники селена включают лосось (хотя рекомендуется потреблять только выращенный в диких условиях аляскинский лосось из-за влияния загрязнения на другие виды), органическую говядину, баранину и индюшатину. Вы также можете найти большое количество селена в бразильских орехах, семенах подсолнечника, луке и чесноке и некоторых грибах. SFGate сообщает:«Грибы являются одним из лучших природных источников селена. Одна чашка приготовленных грибов шиитаке или белых шампиньонов обеспечивает 19 микрограмм селена или 35 процентов дневной нормы. Обычная порция в ? чашки обеспечивает менее 10 процентов дневной нормы.Чашка приготовленной фасоли Лима или рябой фасоли в среднем содержит от 9 до 11 микрограмм минерала, или от 15 до 20 процентов дневной нормы. Замороженный приготовленный шпинат, который больше по объему на чашку, чем свежий, содержит 10 микрограммов селена или 18 процентов от дневной нормы».Однако, конечное количество селена, которое вы потребляете, зависит не только от его содержания в пище. Важно также содержание селена в почве, в которой выращиваются продукты. Связанные с этим факторы включают количество селена в траве, съеденной скотом, из мяса которого получается говядина, которую вы едите

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