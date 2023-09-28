Диетолог рассказала о «секретных привычках, способствующих ожирению»

Кто этого не знает: вам хотелось бы снова сбросить один-два килограмма, но похудеть не получается. Возможно, вы упускаете из виду секретные продукты, способствующие ожирению. Как утверждают врачи-диетологи, их нет в нашей пище.Иногда мы чувствуем себя легкими как перышко и довольны своим весом. Но затем снова наступают периоды, когда мы набираем вес, хотя на самом деле мы совсем не меняли свои привычки в еде. Что может быть причиной? "Секретные продукты", вызывающих ожирение. Часто дело даже не в еде, говорит врач-диетолог.Набрали вес, несмотря на здоровое питание?"Например, сон играет решающую роль в нашем метаболизме. Если вы не спите достаточно, вы будете более голодны. Любой, кто спит всего пять часов в сутки, выделяет больше гормона грелина. И это заставляет нас иметь больше аппетита", - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваНекоторые лекарства, такие как инсулин, кортизон или психотропные препараты, также могут вызывать ожирение. Важно всегда найти индивидуальные ловушки в борьбе с ожирением. На этом основании следует разработать стратегии борьбы с тягой к еде и помогают вам изменить диету.Маленькая горсть орехов здесь, кусочек шоколада в течении дня? То, что на первый взгляд кажется не таким уж большим, может добавить от 100 до 300 дополнительных калорий в течение дня. В результате быстро случается, что вы больше не находитесь в дефиците калорий, а получаете свои личные поддерживающие калории и, следовательно, больше не теряете вес."Последовательное записывание может быть очень полезным для отслеживания событий. Другие возможные причины включают меньшую физическую активность в повседневной жизни, задержку воды из-за большего количества клетчатки, женский цикл или интенсивные занятия спортом, а также нерегулярную диету с сильно колеблющимся потреблением калорий", - объясняет Пономарева.Стресс также могут быть причинами того, что вес просто не хочет снижаться.Виды спорта, которые помогают похудетьЕсли вы хотите похудеть, вы часто ходите в спортзал или совершаете пробежку на свежем воздухе. В видео вы увидите, почему вам также стоит пойти в бассейн или зал для игры в сквош.Если вы хотите похудеть, вам следует сосредоточиться на трех популярных видах спорта.Плавание: час интенсивного плавания брассом или вольным стилем может сжечь до 700 калорий.Сквош: если вы не можете заставить себя заниматься спортом в одиночку, вы можете заниматься спортом с друзьями. Играя в быстрый сквош, вы можете потерять до 840 калорий в час.Кроссфит: кроссфит стимулирует, помимо прочего, жировой обмен, можно терять 500-700 калорий в час.

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