Средства, которые помогут справиться с излишком слизи в организме

Организм производит от 1 до 1,5 литров слизи ежедневно. Хотя нельзя диагностировать заболевание исключительно по цвету слизи, он может помочь определить, можно ли вылечить заболевание, с которым вы имеете дело, в домашних условиях или потребуется помощь доктора. Какого цвета может быть ваша слизь?Ваше тело, даже когда оно здорово, производит от 1 до 1,5 литров слизи каждый день. Хотя она выполняет важные функции в вашем организме, вы, скорее всего, заметите ее только потому, что ее больше или ее консистенция или цвет привлекают ваше внимание. Несмотря на то, насколько сильно может раздражать трата носовых платков на бесконечный поток соплей и липких выделений при простуде или инфекции носовых пазух, слизь необходима вашему организму.Слизь расскажет о состоянии вашего здоровьяВы не поверите, но слизь служит определенной цели, и вам необходимо определенное количество, чтобы быть здоровым. Кроме того, цвет и консистенция слизи сообщают вам о том, что происходит внутри организма. Вот что вам нужно знать.Слизь играет жизненно важную роль для вашего организмаВаше тело заполнено тканью, вырабатывающей слизь. В частности, слизь естественным образом встречается в следующих частях тела:Желудочно-кишечный трактЛегкиеРотНосПазухиГорлоВ этих чувствительных областях слизь создает влажный защитный слой, предотвращающий высыхание и растрескивание тканей. Слизь также играет важную роль в улавливании аллергенов, бактерий, пыли и других нежелательных веществ, предотвращая их дальнейшее попадание в ваш организм.По этой причине некоторые типы слизи липкие и густые, специально разработанные для улавливания чужеродных организмов. Помимо того, что она является растекающейся липкой жижей, слизь важна для благополучия вашего тела, поскольку она содержит:Антитела, которые помогают организму бороться с бактериями и вирусамиФерменты, убивающие чужеродные организмы, которых они улавливаютБелки, которые делают вашу слизь непригодной для микробовДомашние средства, которые помогут справиться с излишком слизиНаносите эфирные масла — Эфирные масла, такие как масло эвкалипта или масло мяты перечной, полезны для расслабления и улучшения дыхания. Наносите их местно на грудь, нос или ступни. Всегда разбавляйте их в масле-носителе, таком как кокосовое, перед нанесением на кожу. Вы также можете использовать их для вдыхания пара или распылять их в воздухеДелайте легкие упражнения — вы можете обнаружить, что ходьба или другое необременяющее движение, если вы чувствуете себя подходящим образом, поможет вам расслабиться и отхаркивать лишнюю слизьХорошо спите — Сон помогает вашему организму исцеляться и восстанавливаться, а также является важным аспектом, помогающим вашей иммунной системе бороться с болезнямиПейте достаточное количество воды — обезвоживание может ухудшить ваше состояние и затруднить отхаркивание и выведение слизиИспользуйте увлажнитель воздуха — Увлажнители добавляют влагу в воздух, что может облегчить ваше дыхание и разжижить слизь, которая скопилась в задней части горла или осела в груди. Если у вас частые кровотечения из носа, особенно зимой, возможно, воздух в вашем доме слишком сухой

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