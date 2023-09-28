Врач Катхурия назвала гипотиреоз среди пяти «возрастных» эндокринных болезней в РФ

Эндокринолог Юлия Катхурия: гипотиреоз и диабет входят в пятерку наиболее часто встречающихся у взрослых жителей РФ эндокринных болезней.Врач-эндокринолог Катхурия сообщила в интервью, что россияне с возрастом чаще всего сталкиваются с несколькими заболеваниями, затрагивающими эндокринную систему. При этом медик назвала гипотиреоз среди пяти ведущих «возрастных» эндокринных болезней в РФ.«Россияне среднего возраста наиболее часто страдают от пяти эндокринных заболеваний: гипотиреоза, тиреотоксикоза, зоба, узловых образований в щитовидной железе и предиабета», - перечислила специалистка.Катхурия уточнила, что гипотиреоз означает недостаточность щитовидной железы, сниженную выработку ее гормонов. Нередко именно при его развитии на щитовидной железе появляются узловые образования или же происходит увеличение железы в размере (эндемический зоб). Во многих случаях эти проблемы с щитовидкой возникают в тесной связи с недостаточным получением йода.Что касается тиреотоксикоза, его возникновение бывает обусловлено чрезмерной активностью щитовидно железы и повышенным уровнем ее гормонов. Данная патология встречается реже, чем гипотиреоз, однако распространена она в РФ достаточно широко.Другое распространенное «возрастное» эндокринное нарушение – предиабет – появляется на фоне отклонений в углеводном обмене (например, нарушения толерантности клеток к глюкозе) и ожирения.«Вне зависимости от возраста самая главная причина преддиабетических состояний – это избыточный вес, чаще всего связанный с нарушением питания и недостатком физической активности», - констатировала врач.

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