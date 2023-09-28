Почему люди храпят и нужно ли это лечить

Храп — это распространенное явление, которое может не только мешать спящим в одной комнате, но и сказываться на здоровье и качестве жизни тех, кто им страдает. Несмотря на то, что многие считают храп нормальным явлением, его причины и последствия могут быть более серьезными, чем кажется.Этот привычный феномен сопровождает сон многих людей по всему миру, но почему это происходит и действительно ли нужно беспокоиться о храпе?Из?за чего возникает храпПричин может быть много: особенная анатомия рта и носовых пазух, избыточный вес, хроническая заложенность носа или искривлённая перегородка. Например, у некоторых от природы увеличен нёбный язычок. Когда человек погружается в глубокий сон, мышцы мягкого нёба, языка и горла расслабляются — иногда настолько, что частично перекрывают дыхательные пути и начинают вибрировать.Порой к храпу приводит употребление алкоголя. А ещё он возникает с возрастом, когда снижается тонус мышц.Часто у храпящих людей есть лишний вес. Но не всегда именно он приводит к недугу. Случается и наоборот: человек может быть худым, но храпеть из?за анатомических нарушений. Когда происходят остановки дыхания, организм испытывает стресс и выбрасывает адреналин. Развивается метаболический синдром, который нарушает обмен веществ: тело начинает накапливать жир, он откладывается в шее и в мягком нёбе, сдавливает горло. В итоге человек храпит ещё больше.Чем опасен храпСам по себе он не вредит, разве что мешает окружающим выспаться. Однако в некоторых случаях храп может быть признаком опасного состояния — синдрома обструктивного апноэ. Это нарушение приводит к тому, что дыхание человека во сне полностью или частично останавливается.Последствиями патологии могут быть:дневная сонливость;повышенное артериальное давление;инсульт;диабет II типа;развитие болезней сердца;трудности с концентрацией внимания;депрессия и перемены настроения;проблемы со зрением.Поверхностный сон и частые беспричинные пробуждения посреди ночи могут быть признаками апноэ сна. Как правило, первые симптомы замечают родственники. Если кто?то из них говорит, что храп слишком громкий и прерывается периодами тишины, стоит показаться врачу.Как можно избавиться от храпа1. Пересмотреть образ жизни и заменить подушкуИногда человек может уменьшить симптомы самостоятельно — например, отказавшись от алкоголя и курения. Полным людям, как правило, рекомендуют сбросить вес.Благодаря похудению улучшается состояние мышц мягкого нёба и уменьшается объём шеи. Жир на животе тоже уходит. Подтягивается диафрагма, и дыхание становится не таким глубоким. Всё это помогает меньше храпеть. Кстати, тренировки, которые сочетают кардио- и силовые упражнения, хорошо влияют на тонус мышц.Чтобы снизить интенсивность симптомов, можно приподнять изголовье кровати или использовать клинообразную подушку. С такой вся верхняя часть тела будет располагаться под углом. А вот класть высокую подушку только под голову нежелательно — это увеличивает нагрузку на шею и спину.2. Попробовать консервативные методы леченияОт храпа могут помочь специальные девайсы. Например, носовые расширители, которые позволяют легче дышать во время сна. В зависимости от типа их клеят на переносицу или вставляют в ноздри. Кроме того, используют капы. Такие приспособления держат горло открытым за счёт того, что язык и нижняя челюсть выдвигаются вперёд. Но любые аксессуары лишь временно решают проблему — храп вернётся, как только человек перестанет их использовать.К методам с доказанной эффективностью относится СИПАП?аппарат. Это мини?аналог наркозного дыхательного аппарата. Он фиксирует момент, когда у пациента происходит остановка дыхания, под давлением нагнетает воздух в верхних дыхательных путях и не даёт им закрыться. Такое устройство позволяет избежать не только храпа, но и кислородного голодания организма.3. Прибегнуть к операцииХирургическое вмешательство убирает механическое препятствие, которое вызывает храп. Однако у радикального лечения есть противопоказания: пожилой возраст, лишний вес и тяжёлая форма апноэ.Конкретную процедуру или их сочетание подбирают по показаниям. Например, в некоторых случаях достаточно провести увулопалатопластику — подрезать нёбный язычок.Это довольно простая операция. Она не требует госпитализации, и восстановление обычно проходит быстро. В первые 7–10 дней после процедуры рекомендуется принимать противовоспалительные препараты и есть мягкую пищу.Если храп вызывает искривлённая перегородка носа, её могут исправить при помощи септопластики. А ещё иногда приходится удалять аденоиды, или нёбные миндалины. После любой операции пациентам рекомендуют следить за весом, а также отказаться от курения. Сигаретный дым раздражает слизистую и вызывает отёк, из?за чего проблема может вернуться.

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