Дополнительные 3000 шагов в день снижают артериальное давление у гипертоников

Исследование в Iowa State University (США) изучало, может ли добавление 3000 шагов в день в течение 5 дней в неделю на протяжении 10 недель помочь снизить давление у пожилых людей с гипертонией, которые мало двигаются.В этом состояла первая часть исследования, где участники контролируемо увеличивали свою активность. При этом активно использовались электронные устройства для отслеживания и контроля количества шагов. Это была первая часть исследования, где участники активно увеличивали свою активность.Вторая часть исследования определяла, смогут ли пациенты продолжать этот уровень активности ещё 10 недель без активного участия исследователей. По сути, исследование пыталось понять, можно ли поддерживать уровень активности и снижать давление у пожилых людей с гипертонией, исходя из их собственных усилий.В ходе этого 20-недельного вмешательства по ходьбе у пожилых людей с гипертонией, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличение количества ходьбы примерно на 2700 шагов в день значительно снизило как систолическое, так и диастолическое артериальное давление через 20 недель на 7 и 4 мм рт. ст. соответственно, без существенных изменений в диете или весе тела.Примечательно, что количество шагов в день оставалось значительно выше исходных значений, а артериальное давление продолжало снижаться еще на 2 мм рт. ст. даже при минимальном контакте с исследовательским персоналом в течение последних 10 недель во время фазы самоподдержания.Использование интернет-медицинского вмешательства в ходьбу для соблюдения рекомендаций по физической активности может быть эффективным средством снижения артериального давления у пожилых людей с гипертонией, ведущих малоподвижный образ жизни.

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