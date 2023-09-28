Назальный спрей эффективно подавляет приступы наджелудочковой тахикардии в домашних условиях
Назальный спрей, подавляющий приступы наджелудочковой тахикардии, успешно прошёл испытания на эффективность и безопасность. Спрей был испытан в 65 клиниках США и Канады в рамках III фазы клинических испытаний. Итоги опубликованы в научном журнале JAHA.
В рамках исследования, 105 пациентов приняли участие в третьей фазе испытаний спрея. После введения спрея, этрипамил восстанавливал нормальный сердечный ритм у 60% и 75% пациентов в течение получаса и часа соответственно, и не вызывал серьезных побочных эффектов. Несколько пациентов сообщили о слабой заложенности носа или насморке, но это не представляло опасности для здоровья.
Результаты исследования открывают широкую перспективу использования спрея в медицинской практике. Он поможет пациентам с наджелудочковой тахикардией контролировать свои симптомы и обращаться к врачу реже.
Наджелудочковая тахикардия (НЖТ) - это форма аритмии, характеризующаяся резким увеличением частоты сердечных сокращений из-за возбуждения наджелудочковых клеток, находящихся в сердце. Обычно у здорового взрослого человека нормальная частота сердечных сокращений составляет около 60-100 ударов в минуту. В случае НЖТ, пульс может подняться до 220 и более ударов в минуту.
Вот ключевые характеристики и симптомы приступов наджелудочковой тахикардии:
Учащенное сердцебиение;
Боль в области сердца;
Ощущение сердцебиения;
Слабость и головокружение;
Потеря сознания.
Приступы НЖТ могут происходить внезапно и длиться несколько минут до нескольких часов. Они могут возникать в различных ситуациях, включая физическую нагрузку, стресс, употребление алкоголя или кофеина, а также без явных провоцирующих факторов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий