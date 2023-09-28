Назальный спрей эффективно подавляет приступы наджелудочковой тахикардии в домашних условиях

Назальный спрей, подавляющий приступы наджелудочковой тахикардии, успешно прошёл испытания на эффективность и безопасность. Спрей был испытан в 65 клиниках США и Канады в рамках III фазы клинических испытаний. Итоги опубликованы в научном журнале JAHA.Назальный спрей, подавляющий приступы наджелудочковой тахикардии, успешно прошёл испытания на эффективность и безопасность. Спрей был испытан в 65 клиниках США и Канады в рамках III фазы клинических испытаний. Итоги опубликованы в научном журнале JAHA.В рамках исследования, 105 пациентов приняли участие в третьей фазе испытаний спрея. После введения спрея, этрипамил восстанавливал нормальный сердечный ритм у 60% и 75% пациентов в течение получаса и часа соответственно, и не вызывал серьезных побочных эффектов. Несколько пациентов сообщили о слабой заложенности носа или насморке, но это не представляло опасности для здоровья.Результаты исследования открывают широкую перспективу использования спрея в медицинской практике. Он поможет пациентам с наджелудочковой тахикардией контролировать свои симптомы и обращаться к врачу реже.Наджелудочковая тахикардия (НЖТ) - это форма аритмии, характеризующаяся резким увеличением частоты сердечных сокращений из-за возбуждения наджелудочковых клеток, находящихся в сердце. Обычно у здорового взрослого человека нормальная частота сердечных сокращений составляет около 60-100 ударов в минуту. В случае НЖТ, пульс может подняться до 220 и более ударов в минуту.Вот ключевые характеристики и симптомы приступов наджелудочковой тахикардии:Учащенное сердцебиение;Боль в области сердца;Ощущение сердцебиения;Слабость и головокружение;Потеря сознания.Приступы НЖТ могут происходить внезапно и длиться несколько минут до нескольких часов. Они могут возникать в различных ситуациях, включая физическую нагрузку, стресс, употребление алкоголя или кофеина, а также без явных провоцирующих факторов.

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