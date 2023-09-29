Вот 4 преимущества для здоровья отказа от алкоголя на месяц

Врач поделился преимуществами отказа от алкоголя: от потери веса до улучшения психического здоровья.Небольшой перерыв в приеме алкоголя может принести огромную пользу тем, кто примет в нем участие.Чрезмерное употребление алкоголя, которое считается более 14 единицами в неделю, может вызвать нагрузку на печень, что может повлиять на обмен веществ человека.Пьющим людям может быть трудно похудеть, поэтому перерыв в приеме алкоголя может помочь людям сбросить несколько килограммов. Алкоголь классифицируется как «пустые калории», потому что он богат калориями, но содержит мало питательных веществ или вообще не содержит их.«Удаление этих ненужных калорий из вашего рациона может помочь ускорить потерю веса», - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.Алкоголь также связан с голодом и тягой к нему, поэтому люди с большей вероятностью будут есть жирную пищу, если они пьют. По словам врача, перерыв в приеме алкоголя также может улучшить психическое здоровье человека.«Алкоголь может замедлить процесс обработки информации вашим мозгом, часто создавая ложные эмоции и реакции, которые в дальнейшем могут привести к негативным мыслям и чувствам. То, как алкоголь вызывает химические изменения в мозге, может привести к усилению периодов беспокойства и плохого настроения».Отказ от алкоголя, скорее всего, поможет поднять вам настроение в долгосрочной перспективе. Вам может потребоваться несколько недель, чтобы почувствовать эффект.«Но как только ваш разум и тело привыкнут к свободе от алкоголя, вы почувствуете эти положительные изменения».Отказ от алкоголя может иметь и другие преимущества, такие как чистая кожа и улучшение мотивации.Алкоголь может спровоцировать приток крови к тканям, что приводит к воспалению кожи и появлению пятен. Это, в сочетании с обезвоживанием, вызванным употреблением алкоголя, может привести к сухой, пятнистой коже с повышенной вероятностью появления прыщей из-за того, что организм пытается очиститься от химикатов.«Отказ от алкоголя, скорее всего, сделает вашу кожу более чистой».Воздержание от алкоголя также может повысить производительность, поскольку похмелье может помешать людям сделать то, чего они хотят, на следующий день.Четыре преимущества воздержания от алкоголя:Потеря весаУлучшение психического здоровьяЧистая кожаБольшая мотивация.

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