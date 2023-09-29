Названа верхняя допустимая граница давления у пожилых людей

Верхняя граница систолического давления для людей старше 60 лет может составлять 140. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев. При этом, по его словам, в идеале давление не должно меняться с возрастом.«В принципе, есть определенные границы, до которых мы можем идти на компромиссы. Если человек уже на трех-пяти препаратах, то считается, что для таких людей старше 60 верхняя граница систолического давления — 140. Если пациента лечишь интенсивно, усиливать гипотензивную терапию, если он не вылетает за эти цифры и чувствует себя в целом хорошо, может быть нецелесообразно», — отметил врач.Он также посоветовал пожилым людям измерять давление не более двух раз в день. По его словам, если следить за показателями слишком часто, они могут быть ложно завышенными из-за высокого уровня тревожности.Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого посоветовала пожилым людям чаще употреблять фиолетовый картофель. По ее словам, в этом продукте содержатся антоцианы — мощные антиоксиданты, которые являются противораковыми веществами, и витамин C.

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