Эндокринолог Тананакина объяснила, как измерить уровень холестерина в домашних условиях

Вы наверняка знаете, что за холестерином лучше следить. Но знаете ли вы, как это делать? Врач рассказала о простых способах держать свое здоровье под контролем.Высокий уровень холестерина может незаметно убивать нас. Дело в том, что это состояние повышает риск болезней сердечно-сосудистой системы, а именно они становятся самой частой причиной преждевременной смерти.Как понять в домашних условиях, что ваши показатели далеки от нормы? Какие есть заметные признаки, что холестерин уже зашкаливает? На эти вопросы отвечает врач-эндокринолог Наталия Тананакина.Холестерин — это жироподобное вещество, которое необходимо для нормальной функции организма. Однако излишний уровень холестерина может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому важно знать свои параметры и принимать меры для контроля здоровья.Лаборатория на домуСуществуют приборы для измерения холестерина в домашних условиях. Один из наиболее распространенных приборов — это портативный анализатор холестерина, который обычно работает на основе небольшого количества крови, взятой из пальца. Этот анализатор позволяет получить результаты быстро и удобно, не требуя похода в лабораторию.Его можно использовать для мониторинга людям, получающим лекарства для снижения холестерина. Однако для более точных результатов лучше обратиться к врачу или использовать приборы, одобренные и сертифицированные медицинским сообществом.Какие анализы сдатьДля полной оценки здоровья и уровня холестерина рекомендуется сдать кровь на анализ. Он включает измерение общего холестерина, а также холестерина LDL (вредного) и HDL (полезного).Уровень тромбоцитов и другие биохимические показатели также могут быть включены в анализ. Для точного и надежного результата следует соблюдать условия, предложенные лабораторией или медицинским специалистом.Высокий уровень холестерина вызывает следующие симптомы:Образование желтых бляшек на коже вокруг глаз, век и других частей тела.Боль в груди, которая может проявляться во время физической активности или в покое.Кратковременная мышечная слабость в одной части тела.Потеря силы, слабость и усталость.Затрудненное дыхание и одышка.Проблемы с пищеварением и желудком.Потеря памяти и проблемы с концентрацией.Замедленное заживление ран и синяки на коже.Если вы заметили у себя подобные симптомы или вас волнует уровень холестерина, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшей консультации, диагностики и лечения. Врач сможет назначить соответствующие анализы и обсудить результаты с вами.Важно отметить, что домашнее измерение уровня холестерина не заменяет профессиональное медицинское обследование и консультацию. Результаты приборов для измерения холестерина в домашних условиях могут служить только ориентировочной информацией, и для получения точного диагноза и эффективного лечения всегда следует обратиться к врачу или в медицинское учреждение.

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