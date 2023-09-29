Дерматолог рассказал как правильно ухаживать за сухой кожей

Вы страдаете от сухости кожи и ищете эффективные решения? В этой статье вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы эффективно лечить и ухаживать за сухой кожей.Причины сухости кожиСухая кожа возникает, когда нарушается естественная регуляция кожного жира и влаги. Она становится грубой и ломкой, на ней даже могут образовываться трещины и экзема. Пожилые люди особенно страдают от сухости кожи, поскольку с возрастом кожа производит меньше влаги. Но внешние факторы, такие как холод, неправильное питание и болезни, также могут привести к сухости кожи.Биологические факторы"С возрастом содержание влаги в коже снижается. Кроме того, с возрастом кожа удерживает меньше влаги, а потовые железы вырабатывают меньше пота. Генетическая предрасположенность также влияет на внешний вид кожи – поэтому сухость кожи иногда является наследственным заболеванием", - говорит врач-дерматолог Гигорий Гольдин .Правильный уход за сухой кожейЛечение сухой кожи всегда зависит от причины."Дерматолог может прописать кортизонсодержащие препараты или порекомендовать увлажняющие средства по уходу, специально подобранные для вашего типа кожи".Он также будет соответствующим образом лечить возможные основные заболевания, такие как нейродермит или диабет. Но есть также несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно для борьбы с сухостью кожи."Важно мыть сухую кожу только мягкими средствами с нейтральным pH и без отдушек. Избегайте использования тоников для лица, содержащих спирт, так как они могут еще больше высушить кожу. Всегда наносите крем на кожу после ванны или душа, чтобы компенсировать потерю влаги".Лучший способ сохранить эластичность особенно сухих и загрубевших участков кожи – использовать безводные жирные кремы. Зимой защитить лицо от пересыхания можно с помощью увлажняющего крема для лица. Для губ подойдут уходовые стики с маслом жожоба, пчелиным или пальмовым воском. Для длительных походов или занятий зимними видами спорта рекомендуется использовать палочку для ухода с УФ-фильтром.Советы по питанию для здоровой кожиСбалансированная диета также может помочь защитить сухую кожу. Свежие фрукты и овощи обеспечивают клетки важными минералами и витаминами."Пейте достаточно, желательно воду, фруктовые или травяные чаи. Однако по возможности избегайте алкоголя и курения, поскольку они также могут сушить кожу".Домашние средства для сухой кожиМногие люди обращаются к домашним средствам от сухой кожи."Кокосовое масло, миндальное масло, алоэ вера, авокадо, оливковое масло, мед, морковный сок и целебная глина могут помочь увлажнить сухую кожу и снова сделать ее эластичной".Другие мерыБольшие физические нагрузки на свежем воздухе способствуют кровообращению в коже и предотвращают ее сухость. Но избегайте частых прямых солнечных лучей. Чтобы защитить кожу от сухого нагревающегося воздуха зимой, можно использовать увлажнители воздуха или расставить в комнате миски с водой.Когда обратиться к врачуЕсли вы долгое время страдаете от сухости кожи и симптомы не проходят, несмотря на уход, вам следует обратиться к врачу. Это также применимо, если ваша кожа внезапно становится сухой или шелушащейся, появляются сухие участки кожи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки