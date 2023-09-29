Эти привычки должны появиться в 40 лет, чтобы сохранить молодость и привлекательность

Многие ждут своего сорокалетия с тревогой и волнением. Этот возраст считают своего рода рубежом между молодостью и зрелостью, хотя стоит вспомнить крылатую фразу: «После сорока жизнь только начинается».В Сети можно обнаружить десятки шуток про то, что после 35 лет «организм снимают с гарантии». Иронии в них не очень много: после 35-40 лет действительно приходится прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы чувствовать себя здоровым и хорошо выглядеть. Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, рассказала «Доктору Питеру», какие привычки стоит выработать к 40 годам, чтобы сохранять молодость как можно дольше.1. Здоровый сонДефицит отдыха и неправильный режим сна провоцируют повышенную активность нервной системы. Из-за этого учащается сердечный ритм и сужаются сосуды, а артериальное давление повышается. Рано или поздно это приводит к гипертонии и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.Недостаточный сон нарушает регуляцию аппетита и выработку важных гормонов, например мелатонина и тестостерона. Это значительно повышает риски ожирения, снижения либидо и развития диабета. Наконец, отсутствие полноценного ночного отдыха ухудшает когнитивные способности, препятствует выработке серотонина (гормона радости) и часто становится причиной синдрома хронической усталости.Для сохранения молодости и здоровья задачей номер один становится нормализация сна. В большинстве случаев достаточно следовать давно известным правилам: соблюдать режим дня, спать в темном и хорошо проветренном помещении, подобрать удобную кровать, гулять на свежем воздухе, не переедать на ночь и не злоупотреблять алкоголем и напитками, содержащими кофеин. Если самостоятельно нормализовать ночной сон не получается и бессонница или частые ночные пробуждения беспокоят больше месяца, необходимо обратиться к врачу-сомнологу. А если это невозможно — к терапевту, который в зависимости от анамнеза сможет направить к узким специалистам, например к неврологу.2. Отсутствие стрессаСогласно последним данным, регулярно испытывают стресс 57% жителей России. Стресс — это не просто тревога и неприятные эмоции, но и большое количество биохимических реакций, которые происходят в организме и со временем наносят ему серьезный вред. Стресс ухудшает работу всех систем и органов, нарушает обмен веществ и сон, снижает иммунитет и становится косвенной причиной большого количества заболеваний.Для предупреждения стресса рекомендуется соблюдать информационную гигиену: ограничить просмотр новостей и соцсетей и регулярно устраивать отдых от гаджетов. Снять нервное напряжение и расслабиться многим помогают физические упражнения, прогулки, теплый душ или ванна, травяные чаи, медитации и дыхательные гимнастики.3. Профилактические медосмотры 40+ для женщинПосле 40 лет и у мужчин, и у женщин возрастает вероятность различных заболеваний, в том числе онкологических. Поэтому ежегодные профилактические осмотры становятся одним из самых важных правил для здоровой жизни. Начиная с 40 лет женщинам необходимо ежегодно посещать гинеколога и сдавать цитологический мазок, который позволяет на ранних стадиях выявить рак шейки матки.Также в обязательном порядке нужно держать под контролем щитовидную железу, сердце и сосуды, регулярно проходить маммографию, по показаниям делать УЗИ внутренних органов, гастро- и колоноскопию, исследования на предрасположенность к диабету и дерматоскопию подозрительных родинок, чтобы вовремя обнаружить онкологические заболевания кожи.И для мужчин 40+У мужчин после 40 лет часто выявляют высокий уровень холестерина и гипертонию (будущий атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания), лишний вес, сбои в работе печени. Поэтому представителям сильной половины человечества тоже необходимо проходить осмотр, в который следует включать базовые анализы, исследования на уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, анализ крови на ПСА (выявляет признаки скрытых болезней простаты).4. Сохранение мышечной массыС возрастом мышечная масса снижается и заменяется жировой тканью. Человек постепенно слабеет, становится менее работоспособным и быстрее утомляется. Кроме того, из-за ослабленного мышечного корсета начинает ухудшаться осанка и возрастает риск травм.Чтобы противостоять этим изменениям, необходимо наладить рацион и выстроить программу физической активности. Меню должно быть разнообразным и сбалансированным, и в него обязательно должно быть включено достаточное количество белка — строительного материала для мышц. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная норма белка должна составлять 0,8 г на 1 кг веса. Чтобы предупредить деградацию мышц, в физкультурную программу стоит включить силовые тренировки — хотя бы один раз в неделю.

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