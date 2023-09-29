Кофе, энергетические напитки и газировка: популярные напитки повышают риск выпадения волос

Обычно вы бессильны против наследственного выпадения волос. Однако существуют меры по предотвращению выпадения волос. Прочтите здесь, каких напитков следует избегать мужчинам.Густые, здоровые волосы – и желательно как можно дольше. К сожалению, не всем людям посчастливилось на протяжении всей жизни иметь на голове густую шевелюру.Существует большая склонность к выпадению волос, особенно среди мужчин. Исследователи выяснили, что может вызвать выпадение волос и как можно снизить риск.Вот как прошло исследование выпадения волос у мужчинВ исследование было изучено выпадение волос у мужчин. Около 1000 мужчин приняли участие в опросе об их привычках в еде и питье, а также о состоянии их волос. В ходе оценки исследователи сосредоточились на связи между структурой волос и потреблением сладких напитков.Слишком много сахара: есть риск выпадения волос"Результаты исследования показывают, что выпадение волос затронуло почти треть всех мужчин, которые употребляли один или несколько сладких напитков в день. К ним относятся безалкогольные напитки, энергетические напитки или даже утренний кофе с сахаром", - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов комментируя исследованиеМужчины, которые обычно избегали этих напитков, на 42 процента реже страдали от выпадения волос.Вот что делает с организмом передозировка сахара"Сахар оказывает воздействие на кожу. Сахар приводит клетки кожи в состояние, напоминающее воспаление. Это можно узнать, в том числе, по лицу по видимым прыщам или расширенным порам".Но не только кожа на лице показывает, что сахар делает с организмом, но и кожа головы. Последствия — тусклые, тонкие или ломкие волосы, а это, в свою очередь, способствует их выпадению.Не только напитки вызывают выпадение волосКонечно, участники исследования употребляли не только сладкие напитки. Следовательно, жидкости не могут быть единственной причиной выпадения волос. Внешние воздействия на организм, такие как неправильное питание или стресс, также могут стать причиной выпадения волос."В отличие от генетических или связанных с болезнями причин, эти влияния в значительной степени можно взять под контроль".Баланс – это ключ к успехуВремя от времени тянуться к сладкому напитку — это нормально. Однако следует быть осторожным и не употреблять его слишком регулярно. Если вы также избегаете промышленного сахара в своем рационе, снижается риск избытка сахара в организме и риск выпадения волос, связанного с сахаром."Секрет здесь в том, чтобы сосредоточиться на сбалансированной диете и здоровом образе жизни".Алкоголь также может способствовать выпадению волос. Следует сократить потребление до возможного минимума.

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