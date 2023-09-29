Стоматолог Антонов рассказал, какие изменения во рту указывают на болезни щитовидной железы

Сбои в работе щитовидной железы сказываются на всем организме. На симптомы болезни может указывать даже состояние ротовой полости пациента. Об этом рассказал срач-стоматолог Илья Антонов.Специалист рекомендует обращать внимание на язык. При проблемах с щитовидной железой он может менять форму и отекать. Из-за этого у человека могут наблюдаться проблемы с речью и изменения вкуса пищи.Также признаками проблем с щитовидной железой может быть отек слизистой десен, а также возникать сухость во рту.Сбои в работе щитовидной железы могут привести к проблемам со слизистой рта, отмечает специалист. Так нередко возникает афтозный стоматит, осложнения которого чреваты гнойными процессами.

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