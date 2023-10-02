Правило 10 000 шагов в день оказалось мифом и рекламой

Терапевт Махмудова: необходимость проходить 10 000 шагов ежедневно — миф. Специалист рассказала «Российской газете», откуда он появился, и почему это число — не эталон, а также о положительном влиянии ходьбы на организм. И реально научно доказанный факт: смертность ниже среди тех, кто проходит даже около 7500 шагов.Миф о 10 000 шаговМиф о том, что в день нужно делать 10 000 шагов, запустила японская компания по производству шагомеров, рассказала врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Ойсана Махмудова.Они выпустили устройство, рассчитанное на 10 000 шагов, и активно начали его рекламировать. В итоге всё закончилось тем, что люди считают эту цифру нормой и научно доказанным фактом.Польза ходьбыПо словам специалиста, ходьба действительно благотворно влияет на организм. Особенно в паре со свежим воздухом.К тому же это вариант физической активности, которая важна для здоровья. Но в этом процессе играет роль не только дальность расстояний, а ещё и скорость, продолжительность и даже грамотная постановка ног и положение туловища.«Регулярные прогулки действительно помогают снизить риск инфаркта, сахарного диабета второго типа, депрессии и других заболеваний», — отметила врач.Одно из исследований учёных доказало, что много ходящие дольше живут.В эксперименте участвовали 17 000 женщин среднего возраста 72 года. Вот как распределились результаты:до 2700 шагов в день — самая высокая смертность;от 4400 шагов — смертность ниже;до 7500 шагов — самая низкая.По словам терапевта, после 7500 шагов эта закономерность уже не действовала.С приходом осени многие начинают больше времени проводить дома, но есть и настоящие фанаты физактивности. Актуальный для них вопрос — в чём тренироваться на улице с приходом холодов. А у нас есть ответ на него — узнали у фитнес-тренера и как правильно одеваться, и как выстроить программу тренировок на улице.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки