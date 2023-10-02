Врач рассказал, как дневной сон поможет сердцу

Доктор Майкл Мосли рассказал, как дневной сон способствует здоровью сердца.

В эпизоде своего подкаста Just One Thing, который вдохновил врача на написание книги, доктор Мосли призвал слушателей воспринимать сон как "стимулятор мозга". По словам медика, дневная сиеста вполне может помочь с памятью, здоровьем сердца и даже производительностью.

Исследования показывают, что простой ежедневный сон может снизить риск сердечного приступа вдвое, одновременно оказывая заметное влияние на мозг с точки зрения эмоционального контроля и памяти.

Некоторые ученые установили, что дневной сон связан со снижением риска сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности на 48%, что делает его очень полезной привычкой с медицинской точки зрения.

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