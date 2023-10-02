Врач рассказал, как дневной сон поможет сердцу

Доктор Майкл Мосли рассказал, как дневной сон способствует здоровью сердца.В эпизоде своего подкаста Just One Thing, который вдохновил врача на написание книги, доктор Мосли призвал слушателей воспринимать сон как "стимулятор мозга". По словам медика, дневная сиеста вполне может помочь с памятью, здоровьем сердца и даже производительностью.Исследования показывают, что простой ежедневный сон может снизить риск сердечного приступа вдвое, одновременно оказывая заметное влияние на мозг с точки зрения эмоционального контроля и памяти.Некоторые ученые установили, что дневной сон связан со снижением риска сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности на 48%, что делает его очень полезной привычкой с медицинской точки зрения.

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