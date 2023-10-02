Австралийские учёные назвали орех, что помогает худеть и снижает холестерин
Как сообщает журнал Obesity, столь высоким лечебным потенциалом обладает миндаль. Этот орех многие любят за приятный вкус и питательность.
Но миндаль — не только идеальный перекус или десерт. Орех богат белком и клетчаткой, в нем целый набор разнообразных витаминов и минералов. Важной составляющей ореха являются ненасыщенные жиры, которые способствуют нормализации уровня холестерина в крови и уменьшению воспалительных процессов.
Австралийские исследователи провели сравнительный анализ состояния здоровья людей, в рацион которых входит миндаль, и тех, кто эти орехи не употребляет
Выяснилось, что орехи помогают дольше сохранять ощущение сытости, что, в свою очередь, способствует поддержанию и даже снижению веса.
Эксперты обращают внимание еще на один момент: орехи помогают поддерживать здоровье сердца, снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий