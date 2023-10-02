Названы повседневные предметы, которые вредят здоровью

Сегодня мы все живем в эпоху, когда существует океан всевозможных удобных приборов, гаджетов и предметов домашнего обихода, предназначенных исключительно для облегчения нашей жизни. Но под очарованием таких обыденных предметов могут скрываться опасности. В некоторых из этих типов рисков нет ничего удивительного, тогда как другие могут скрываться в тени.Среди них можно назвать некоторые предметы повседневного использования, которые могут негативно сказаться на здоровье.1. Пластиковые контейнеры и бутылкиПластик легко хранить в форме контейнера благодаря его длительному сроку службы и пластичности, и с давних времен он стал популярным в качестве материала для контейнеров. Но за это удобство приходится платить:BPA (бисфенол А)Промышленный химикат под названием BPA содержится во многих пластиках. Исследования показали, что BPA может попадать из пластиковых поликарбонатных бутылок/контейнеров в пищу и жидкости при воздействии условий повседневного использования. BPA — это синтетическое соединение, которое встречается повсюду в окружающей среде и входит в список нарушителей эндокринной системы. Отчеты показывают, что воздействие BPA связано с повышенными уровнями циркулирующего ЛГ (лютеинизирующего гормона), E2, P и T.В течение многих лет большинство производителей консервов покрывали свои банки эпоксидной смолой, полученной из BPA, которая стала основным источником воздействия этого ядовитого вещества, когда мы ели консервированные продукты. Существует множество научных данных о миграции BPA в пищу из консервных банок при чрезвычайно низких уровнях воздействия, нанося вред по многочисленным путям, включая, помимо прочего, неврологические, сердечно-сосудистые, репродуктивные, эндокринные и многие другие.ФталатыМногие из них содержатся в пластмассах, а фталаты — это название химических веществ, которые размягчают материалы. Поэтому они могут попасть в еду (особенно если банка нагрета). Это может повлиять на репродуктивные органы; это также связано с ожирением и астмой.2. Освежители воздухаХотя многие освежители воздуха могут придать приятный запах в наших домах, они выделяют летучие органические соединения (ЛОС):ЛОС«Летучий» просто означает «способный испаряться», и тип ЛОС в вашем продукте или процессе будет определять, насколько легко он испаряется. Эти соединения можно найти практически повсюду в нашей окружающей среде, поскольку они используются в качестве компонентов во многих предметах повседневного обихода, таких как полироли для мебели, напольные и настенные покрытия, дезодоранты, топливо, химикаты, используемые для борьбы с табаком, пестициды и аэрозольная краска.Они могут раздражать глаза, нос и горло, заставлять вас тяжело дышать и испытывать тошноту, а также повреждать нервную систему. Даже при низких уровнях ЛОС производят сильный запах, который может привести к раздражению глаз, носа и горла; головная боль, заложенность носа и грудной клетки, снижение функции легких, тошнота, головокружение, рвота, сухость кожи.ФталатыДа эти вредные вещества еще содержатся и в освежителе воздуха. Они могут повлиять на гормоны и репродуктивное здоровье.3. Посуда с антипригарным покрытиеДля многих людей использование тефлоновой посуды максимально удобно. Однако антипригарная поверхность может быть вредной.ПФОК (перфтороктановая кислота)Перегретые кастрюли (с антипригарным покрытием) могут выделять токсичные летучие вещества, такие как ПФОК, которые могут быть связаны, среди прочего, с повреждением печени, раком и врожденными дефектами. Материал Тефлон является зарегистрированной торговой маркой химической группы политетрафторэтилена или ПТФЭ, вещества, которое используется в качестве покрытий, поскольку оно не впитывает жидкость, сводит к минимуму трение и создает антипригарную поверхность.Но при нагревании тефлон начинает распадаться и выделять газ и небольшое количество химических остатков. Это разрушение начинается при температуре выше 500 градусов по Фаренгейту, когда посуда имеет покрытие из ПТФЭ. В течение нескольких секунд или нескольких минут при обычном нагревании на газовой горелке кастрюли и сковородки, покрытые тефлоном или аналогичным антипригарным покрытием, достигают температуры, при которой эти покрытия отрываются в виде крошечных токсичных частиц.Сопутствующие газы участвуют в убийстве. Постоянное присутствие в организме, например, длительное воздействие ПФОК, повышает уровень холестерина и оказывает неблагоприятное воздействие на щитовидную железу, печень и иммунную систему.По этой причине важно не допускать перегрева сковородок с антипригарным покрытием и обращаться с ними соответствующим образом.4. Чистящие средстваОни поддерживают чистоту наших домов, но могут содержать химикаты:АммиакСодержащийся во многих средствах для мытья окон, он может вызывать раздражение глаз, горла и легких.ОтбеливательВоздействие может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательной системы5. Косметика и средства личной гигиеныВаша ежедневная косметическая процедура может подвергать вас большему воздействию химикатов, чем вы думаете:ПарабеныЭто широко популярный класс химически родственных соединений или семейств химических веществ, используемых в качестве синтетических консервантов в косметике и средствах личной гигиены. Они используются для подавления и уничтожения вредных микробов и плесени, тем самым продлевая срок годности продукта.Но абсорбции через кожу достаточно, чтобы парабены воздействовали на ваш организм примерно так же, как слабые эстрогены воздействуют на вашу эндокринную систему. Было обнаружено, что парабены влияют на гормоны в организме, нарушают репродуктивную функцию, вызывают повреждение вовлеченных органов, нарушают развитие плода и представляют угрозу развития рака. Они также могут привести к аллергической реакции и раздражению кожи.ФормальдегидИх можно обнаружить в лаке для ногтей, кремах для выпрямления волос и даже в некоторых шампунях; они канцерогенны, вызывая рак или аллергическое раздражение кожи.

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