Диетолог Мухина рассказала о неочевидной пользе сливочного масла

Диетолог Марият Мухина рассказала о неожиданной пользе сливочного масла.По словам медика, данный продукт может помочь при заболевании легких:"Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант – вещество, которое необходимо для нормальной работы легких".Кроме того, сливочное масло богато кальцием, калием, фосфором, магнием, а также витаминами A и D. Мухина напомнила о том, что в масле содержится белок казеин, который отлично усваивается организмом.При этом в день следует употреблять не более 30 граммов сливочного масла. Мухина посоветовала выбирать масло без соли, поскольку оно провоцирует отеки.

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