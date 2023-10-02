Диетолог Мухина рассказала о неочевидной пользе сливочного масла
По словам медика, данный продукт может помочь при заболевании легких:
"Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант – вещество, которое необходимо для нормальной работы легких".
Кроме того, сливочное масло богато кальцием, калием, фосфором, магнием, а также витаминами A и D. Мухина напомнила о том, что в масле содержится белок казеин, который отлично усваивается организмом.
При этом в день следует употреблять не более 30 граммов сливочного масла. Мухина посоветовала выбирать масло без соли, поскольку оно провоцирует отеки.
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