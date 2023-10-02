Откуда берётся туннельный синдром и как его лечить

Спойлер: компьютерные мыши, возможно, ни при чём.Туннельный синдром — это распространенное медицинское состояние, которое может затронуть людей разного возраста и образа жизни. Этот синдром возникает, когда нервы в определенных участках тела оказываются под постоянным давлением или страдают от воспаления, что приводит к различным неприятным симптомам.Что такое туннельный синдромО туннельном синдроме говорят, столкнувшись со странными ощущениями в кисти. Боль, слабость, сложности с удержанием тяжёлых предметов, например чашки или книги, онемение, покалывание в пальцах — это точно он.К таким неприятным ощущениям приводит сдавливание срединного нерва: по разным причинам его защемляет между костями и сухожилиями мышц запястья (в так называемом запястном канале).Поскольку срединный нерв управляет чувствительностью и движениями большого, указательного, среднего и безымянного пальцев, именно в них концентрируется дискомфорт.Здесь стоит сделать одно уточнение. Туннельный синдром в данном случае не совсем корректное определение. Нерв может сдавливаться не только в запястье, но и в коленном, локтевом, голеностопном и иных суставах. Поэтому более точное название той ситуации, о которой мы говорим, — синдром запястного канала, или же карпальный туннельный синдром (от англ. carpal tunnel syndrome, CTS). Но для простоты ограничимся самой распространённой формулировкой.Откуда берётся туннельный синдромРаспространено мнение, будто туннельный синдром — следствие излишне активной и долгой работы на клавиатуре и с компьютерной мышью. Но физиологи до сих пор не смогли собрать достаточное количество данных, чтобы подтвердить эту версию.Скорее всего, защемление срединного нерва вызывается не какой?то конкретной причиной, а сочетанием различных факторов риска. Вот самые популярные из них.1. АнатомияЛюди, которые от рождения имеют более узкие запястные каналы, страдают от туннельного синдрома чаще других.2. ТравмыВывих или перелом запястья может привести к сдвигу сухожилий или неправильному расположению костей, а значит, повышенному давлению на срединный нерв.3. Ревматоидный артритИногда заболевание деформирует мелкие кости запястья, увеличивая давление на нерв. Кроме того, артрит сопровождается воспалением и отёком околосуставных тканей, что тоже повышает риск защемления.4. ПолСиндром запястного канала у женщин встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, что первые имеют более узкие запястные каналы.5. ДиабетЭто заболевание способствует повреждению нервов, поэтому срединный может вызывать неприятные ощущения в кисти, даже если на него не оказывается лишнее давление.6. Беременность или менопаузаПри этих состояниях может нарушаться отток жидкости из конечностей. Отёчность тканей в районе запястья увеличивает давление на нерв.7. Некоторые другие заболеванияОтдельные болезни тоже могут вызывать задержку жидкости, а значит, повышать риск развития туннельного синдрома. Например:гипотиреоз (состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов);гипертония;ожирение;почечная недостаточность;лимфедема (нарушение работы лимфатических сосудов).8. Условия на работеРабота с вибрирующими инструментами, например дрелью или отбойным молотком, либо на сборочном конвейере, где приходится долго и с большой амплитудой сгибать?разгибать запястье, может создать вредное давление на срединный нерв. Или ухудшить уже существующее повреждение нерва — особенно если вы вынуждены работать на холоде.Как лечить туннельный синдром домаЕсли неприятные ощущения в запястье появляются лишь время от времени, можно попробовать справиться с ними самостоятельно.Постарайтесь меньше нагружать кистьИсключите действия, при которых вам приходится активно сгибать и разгибать запястья. Отследите, после чего у вас возникает боль, и избегайте этих занятий. Или как минимум чаще делайте перерывы, чтобы дать запястью отдохнуть.Работу с компьютерной мышью, несмотря на недостаток исследований, тоже не надо сбрасывать со счетов: вдруг в вашем случае «выстреливает» именно этот фактор. Убедитесь, что ваше устройство удобное и вам не приходится напрягать руку, управляя им.Делайте упражнения для укрепления кистиНапример, вращайте кулаком сначала в одну сторону, потом в другую. Или сильно сожмите пальцы в кулак, а затем так же энергично их разожмите. Выполняйте упражнения по 10–15 раз хотя бы дважды в день.При боли используйте холодный компрессПриложите к пострадавшему запястью грелку с холодной водой или обёрнутый в тонкую ткань пакет со льдом. Это поможет снизить отёк и давление на нерв.Примите безрецептурное обезболивающееМожно использовать таблетки на основе парацетамола или ибупрофена. Заодно они снимут отёк. Только учтите: если вам приходится пить анальгетики каждый день, значит, ситуация вышла из?под контроля.В каких случаях нужна помощь врачаЕсли боль, онемение, слабость кисти становятся регулярными, обязательно обратитесь за консультацией к врачу. Можно начать с терапевта: он проведёт осмотр, предложит вам сдать анализы (крови, мочи, на гормоны) и при необходимости отправит к профильному специалисту.При подозрении на такие заболевания, как диабет, артрит, гипотиреоз, вам понадобится пройти лечение. Заодно терапия избавит вас и от туннельного синдрома.В других случаях медик может предложить:Надеть на пострадавшую кисть шину. Она обездвижит сустав и поможет запястью быстрее восстановиться. Как правило, шину используют только ночью — этого достаточно, чтобы облегчить и дневные симптомы.Сделать инъекцию кортикостероидов в область запястного канала. Это снижает боль и уменьшает отёк и воспаление.Если ничего не помогает, остаётся крайний вариант — хирургическая операция. Вам сделают небольшой разрез на запястье и подрежут сухожилие, чтобы уменьшить давление на нерв. Восстановительный период после такой процедуры занимает от нескольких недель до 2–3 месяцев (в некоторых случаях до года).

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