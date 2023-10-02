Откуда берётся туннельный синдром и как его лечить
Туннельный синдром — это распространенное медицинское состояние, которое может затронуть людей разного возраста и образа жизни. Этот синдром возникает, когда нервы в определенных участках тела оказываются под постоянным давлением или страдают от воспаления, что приводит к различным неприятным симптомам.
Что такое туннельный синдром
О туннельном синдроме говорят, столкнувшись со странными ощущениями в кисти. Боль, слабость, сложности с удержанием тяжёлых предметов, например чашки или книги, онемение, покалывание в пальцах — это точно он.
К таким неприятным ощущениям приводит сдавливание срединного нерва: по разным причинам его защемляет между костями и сухожилиями мышц запястья (в так называемом запястном канале).
Поскольку срединный нерв управляет чувствительностью и движениями большого, указательного, среднего и безымянного пальцев, именно в них концентрируется дискомфорт.
Здесь стоит сделать одно уточнение. Туннельный синдром в данном случае не совсем корректное определение. Нерв может сдавливаться не только в запястье, но и в коленном, локтевом, голеностопном и иных суставах. Поэтому более точное название той ситуации, о которой мы говорим, — синдром запястного канала, или же карпальный туннельный синдром (от англ. carpal tunnel syndrome, CTS). Но для простоты ограничимся самой распространённой формулировкой.
Откуда берётся туннельный синдром
Распространено мнение, будто туннельный синдром — следствие излишне активной и долгой работы на клавиатуре и с компьютерной мышью. Но физиологи до сих пор не смогли собрать достаточное количество данных, чтобы подтвердить эту версию.
Скорее всего, защемление срединного нерва вызывается не какой?то конкретной причиной, а сочетанием различных факторов риска. Вот самые популярные из них.
1. Анатомия
Люди, которые от рождения имеют более узкие запястные каналы, страдают от туннельного синдрома чаще других.
2. Травмы
Вывих или перелом запястья может привести к сдвигу сухожилий или неправильному расположению костей, а значит, повышенному давлению на срединный нерв.
3. Ревматоидный артрит
Иногда заболевание деформирует мелкие кости запястья, увеличивая давление на нерв. Кроме того, артрит сопровождается воспалением и отёком околосуставных тканей, что тоже повышает риск защемления.
4. Пол
Синдром запястного канала у женщин встречается в три раза чаще, чем у мужчин. Возможно, это связано с тем, что первые имеют более узкие запястные каналы.
5. Диабет
Это заболевание способствует повреждению нервов, поэтому срединный может вызывать неприятные ощущения в кисти, даже если на него не оказывается лишнее давление.
6. Беременность или менопауза
При этих состояниях может нарушаться отток жидкости из конечностей. Отёчность тканей в районе запястья увеличивает давление на нерв.
7. Некоторые другие заболевания
Отдельные болезни тоже могут вызывать задержку жидкости, а значит, повышать риск развития туннельного синдрома. Например:
гипотиреоз (состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов);
гипертония;
ожирение;
почечная недостаточность;
лимфедема (нарушение работы лимфатических сосудов).
8. Условия на работе
Работа с вибрирующими инструментами, например дрелью или отбойным молотком, либо на сборочном конвейере, где приходится долго и с большой амплитудой сгибать?разгибать запястье, может создать вредное давление на срединный нерв. Или ухудшить уже существующее повреждение нерва — особенно если вы вынуждены работать на холоде.
Как лечить туннельный синдром дома
Если неприятные ощущения в запястье появляются лишь время от времени, можно попробовать справиться с ними самостоятельно.
Постарайтесь меньше нагружать кисть
Исключите действия, при которых вам приходится активно сгибать и разгибать запястья. Отследите, после чего у вас возникает боль, и избегайте этих занятий. Или как минимум чаще делайте перерывы, чтобы дать запястью отдохнуть.
Работу с компьютерной мышью, несмотря на недостаток исследований, тоже не надо сбрасывать со счетов: вдруг в вашем случае «выстреливает» именно этот фактор. Убедитесь, что ваше устройство удобное и вам не приходится напрягать руку, управляя им.
Делайте упражнения для укрепления кисти
Например, вращайте кулаком сначала в одну сторону, потом в другую. Или сильно сожмите пальцы в кулак, а затем так же энергично их разожмите. Выполняйте упражнения по 10–15 раз хотя бы дважды в день.
При боли используйте холодный компресс
Приложите к пострадавшему запястью грелку с холодной водой или обёрнутый в тонкую ткань пакет со льдом. Это поможет снизить отёк и давление на нерв.
Примите безрецептурное обезболивающее
Можно использовать таблетки на основе парацетамола или ибупрофена. Заодно они снимут отёк. Только учтите: если вам приходится пить анальгетики каждый день, значит, ситуация вышла из?под контроля.
В каких случаях нужна помощь врача
Если боль, онемение, слабость кисти становятся регулярными, обязательно обратитесь за консультацией к врачу. Можно начать с терапевта: он проведёт осмотр, предложит вам сдать анализы (крови, мочи, на гормоны) и при необходимости отправит к профильному специалисту.
При подозрении на такие заболевания, как диабет, артрит, гипотиреоз, вам понадобится пройти лечение. Заодно терапия избавит вас и от туннельного синдрома.
В других случаях медик может предложить:
Надеть на пострадавшую кисть шину. Она обездвижит сустав и поможет запястью быстрее восстановиться. Как правило, шину используют только ночью — этого достаточно, чтобы облегчить и дневные симптомы.
Сделать инъекцию кортикостероидов в область запястного канала. Это снижает боль и уменьшает отёк и воспаление.
Если ничего не помогает, остаётся крайний вариант — хирургическая операция. Вам сделают небольшой разрез на запястье и подрежут сухожилие, чтобы уменьшить давление на нерв. Восстановительный период после такой процедуры занимает от нескольких недель до 2–3 месяцев (в некоторых случаях до года).
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