Психосоматика осенних заболеваний: о чем кричит наше подсознание

После «бабьего лета» начнется полноценная осень — дожди, снижение температуры, первые заморозки, сокращение светового дня. Почему акклиматизация у всех проходит по-разному и как тело отвечает на запросы подсознания?Ни для кого в XXI веке уже давно не секрет, что наше тело управляется из центра управления полетами, а точнее, из мозга. Но если бы все было просто! Как было бы удобно научиться сознательно командовать своими соматическими реакциями, согласитесь?Представляете, просыпаетесь вы утром и даете команду своему телу: «Хочу сегодня пробежать стометровку за время олимпийского рекорда, и чтобы мозоль на левой ноге через час рассосалась!» Тогда бы мы все с вами были сверхлюдьми. Прыгали бы через трехметровые заборы, плавали бы как дельфины и главное — никогда бы не болели.К сожалению, все сложнее, и управляет нашим телом не сознательная часть нашего мозга, отвечающая за формулировку «хочу», а наше глубокое подсознание. А команды нашего подсознания очень часто вступают в противоречие с нашими желаниями, которые мы формулируем своей осознанной частью, мышлением, которое, в свою очередь, формируется в течение всей жизни под влиянием множества внешних факторов.Например, представим, что вы (ваша сознательная часть, соревнующаяся с соседом) очень хочет новую машину, а ваше подсознание страшно боится скорости — и как вы думаете, кто из этих двоих победит? В конечном итоге, конечно, выиграет ваше подсознание. Либо вы найдете 1000 причин, чтобы не покупать себе новую спортивную машину, либо, если даже вы ее купите (пересилив свое интуитивное нежелание), то с вами и этим автомобилем, к сожалению, может случиться какая-нибудь неприятная история, или в момент покупки, или (не дай бог!) уже на дороге.Абсолютно так же работает ваше подсознание и в вопросах вашего здоровья. Тело выполняет неосознанные команды вашего мозга. Если ваше подсознание считает, что вам не нужно идти на работу, то, если вы его не услышите, ваше тело включит защитную функцию и, вероятнее всего, каким-то образом выведет вас из рабочего строя.Поэтому, возвращаясь с каникул на якобы любимую работу и в первую неделю сваливаясь в постель с ОРВИ, не удивляйтесь. Ваш мозг защищает вас от вас самихЗадумайтесь, почему акклиматизация у одних людей проходит безболезненно и очень просто, даже если они возвращаются из дальних стран с абсолютно другим климатом, а у других людей при переезде из одного города в другой вдруг возникают проблемы с адаптацией, которые сопровождаются неприятными соматическими явлениями, начиная от кишечных расстройств, заканчивая насморком, температурой и всевозможными вирусными заболеваниями…Можно, конечно, порассуждать на тему крепкого иммунитета и его укрепления перед осенью, но даже самые здоровые люди иногда подвержены внезапным заболеваниям на фоне возвращения из отпуска в рабочий режим. И если вы проследите их связь с вашими психологическими состояниями, то сможете заметить корреляцию между некомфортными состояниями психики и глубиной акклиматизационного процесса.Самые простые советы по минимизации рисков акклиматизации звучат примерно так: не пытайтесь резко ворваться в рабочий режимВозвращайтесь в рабочий график постепенно, дайте себе пару дней отдохнуть после отдыха (как бы странно это ни звучало). Войдите в ритм родного города, постепенно вливайтесь в ваш привычный круг общения в этом городе, сходите в любимые места, рестораны, в гости к друзьям, окружите себя приятными мелочами, греющими душу, перед тем как начинать какую-либо активную деятельность.Это снизит уровень стресса и давления на психику, и, вероятно, тогда телу не придется брать на себя функцию вашего «спасения» от чрезмерной рабочей нагрузки.Советы посложнее звучат так: скажите себе правду. Да-да. Знаете, кто менее всего подвержен акклиматизации после отпуска и в целом меньше всех болеет? Тот, у кого горят глаза при разговоре о работе, тот, для кого это не просто способ заработка, но и любимое дело, приносящее удовольствие.Такие счастливчики бегут из дома на работу вприпрыжку, горят тысячами идей, радуются успехам и принимают неудачи как полезный опыт. Их мозг дает им искреннюю команду «только вперед» и находит для этого неисчерпаемые ресурсы. Я уверена, в вашем окружении есть такие люди, присмотритесь к ним. Они почти никогда не жалуются на здоровье.Ведь тогда ваше сознание и подсознание не конфликтуют друг с другом, и мозгу не приходится защищать вас от нелюбимой работыТой, где вам некомфортно, куда ваше тело не хочет идти, несмотря на то что сознание может быть вполне довольно уровнем дохода…Если хотите меньше болеть и легко адаптироваться после любых перелетов и путешествий, самый верный (хоть и не самый простой) способ — просто перестать себя обманывать, научиться слышать себя и свои истинные желания, а не шаблоны, навязанные вам обществом.Ваша голова говорит вам «хочу пост президента корпорации N» — а ваше подсознание категорически против. За этим может скрываться и боязнь слишком большой ответственности, и страх слишком больших финансовых потоков (такое тоже сплошь и рядом, нам всем в детстве вложили много негативных установок, которые мешают нам в течение всей жизни), и опасения потерять существующее окружение, любимого человека, да что угодно… порой сложно в этом разобраться без помощи грамотного специалиста. Но пока ваше социальное Я не придет к согласию с вашим подсознанием, вы либо не получите пост президента, либо будете периодически болеть. Согласитесь, выбор не самый приятный.Поэтому в идеале пора начать заниматься тем, что приносит вам настоящее удовольствие, и перестать воевать сознательным Я со своим телом и подсознанием, потому что они заодно. Вы не выиграете эту битву, но сил и здоровья на нее уйдет очень много.

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