«Теория бабушки»: почему необходимо мыть за ушами и между пальцами ног

Детей не зря заставляют тщательно мыть шею, уши и ноги. Ученые проверили важность этого наставления. Оказывается, его точно нельзя недооценивать.Когда мы принимаем душ, то тщательно мылим и трем живот, спину, плечи, грудь и ноги — самые крупные участки тела. Отдельно умываем лицо, подбирая для кожи специальный гель, тоник и крем. Это все правильно, но про одно большинство из нас забывают: тщательно мыть за ушами и между пальцами ног.Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США решили проверить важность «теории бабушек» — так они в шутку прозвали гипотезу необходимости мытья пальцев и ушей. Для этого они собрали 129 студентов и решили провести эксперимент.Молодых людей проинструктировали, как самостоятельно брать мазки с определенных участков кожи, которые, как правило, отличаются повышенной влажностью или сальностью: за ушами, между пальцами ног и в пупке. После этого студентам показали, как брать контрольный мазок с предплечья и голени.Кроме того, исследователи обучили студентов извлекать и выделять ДНК из образцов кожи, чтобы сравнить микробы, живущие в проблемных и контрольных зонах.Оказалось, что на коже предплечья и голени микробиом гораздо разнообразнее, что свидетельствует о том, что он наиболее здоровый. Что касается мазков, взятых за ушами и между пальцами ног, то ситуация была иная. В этой микрофлоре преобладали патогенные опасные микроорганизмы.Получается, мыть за ушами и между пальцами ног так же необходимо, как мыть спину, живот и руки. Привычки людей в отношении гигиены тела способны приводить к изменениям в микрофлоре кожи, а значит, влиять на их состояние здоровья.Почему нельзя мыться слишком частоПандемия ковида научила нас мыть руки часто, пользоваться антисептиками и носить маски. Но любые гигиенические мероприятия должны быть разумными. Перед едой, после туалета и по возвращении домой руки нужно мыть! Умывать лицо утром и вечером, принимать душ — да. Но постоянно обрабатывать руки, намываться антибактериальными мылом и гелем для душа вредно для кожи.Сухость, шелушение, дерматит и обострение аллергии, экземы — это часть проблем. Иммунитету для его укрепления нужно контактировать с бактериями на коже, иначе в стерильной среде придется жить 24 часа в сутки, забыв о выходе на улицу и контактах с людьми (они же не стерильные!).

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