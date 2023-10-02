Диетолог назвала 3 овоща, которые способствуют ожирению в среднем возрасте

Употребление определенных овощей может привести к увеличению веса в дальнейшей жизни.На протяжении нескольких десятилетий люди, участвовавшие в исследовательском проекте, имели тенденцию прибавлять в весе, но некоторые из них набирали вес больше, чем другие. Рацион 136 432 человек исследовался в течение 24 лет на основе данных анкет.В период с 1985 по 2014 год, когда проводилось исследование, участникам исследования было 65 лет и моложе. В начале исследовательского проекта и каждые четыре года участники рассказывали о своей истории болезни, личных характеристиках и образе жизни.В среднем люди набирали 3,3 фунта (1,5 кг) каждые четыре года, что в течение следующих двух десятилетий составило около 1,5 фунта."Они обнаружили, что те, кто ел картофель, горох и кукурузу, с большей вероятностью набирали больше веса, чем те, кто ел брокколи, морковь и шпинат. Люди, которые ели некрахмалистые овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, как правило, прибавляли на 6,6 фунта меньше, чем те, кто ел крахмалистые овощи. Те, кто питается картофелем и кукурузой, могут рассчитывать набрать на 5,7 фунта больше за тот же период", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева, комментируя исследование .Эти ассоциации были сильнее среди участников с избыточной массой тела по сравнению с теми, у кого был более здоровый вес.Большинство этих ассоциаций с овощами и весом были также сильнее среди женщин. Более того, увеличение гликемической нагрузки (влияние на уровень сахара в крови) было тесно связано с увеличением веса.Переход на продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельнозерновые и фрукты, такие как яблоки, может уменьшить эффект распространения заболевания в среднем возрасте.Это наблюдательное исследование, поэтому оно не может сказать, что употребление определенных овощей приводит к увеличению веса. У исследования есть ограничения, например, необходимость полагаться на точность информации, предоставленной участниками на протяжении всего периода исследования."Тем не менее, результаты подчеркивают потенциальную важность качества и источника углеводов для долгосрочного контроля веса".Это особенно актуально для людей, которые имеют лишний вес.Почему сложно похудеть в среднем и пожилом возрасте?Поддерживать здоровый вес в молодые годы, как правило, немного проще, благодаря тому, что многие из нас ведут более активный образ жизни и имеют больше энергии для занятий спортом (и, следовательно, сжигают больше калорий). С возрастом многие из нас склонны вести более сидячий образ жизни, что со временем может привести к увеличению веса.Кроме того, мышечная масса имеет тенденцию снижаться с возрастом , что потенциально приводит к снижению способности организма сжигать больше калорий в состоянии покоя.Снижение уровня эстрогена у женщин и снижение уровня тестостерона у мужчин может затруднить поддержание здорового веса.Обеспечьте достаточное количество белка в своем рационеЕсли когда-либо и было время сосредоточиться на том, чтобы в вашем рационе было достаточно постного белка, то это сейчас.«Есть некоторые свидетельства того, что пожилым людям нужно больше белка», - говорит диетолог.Старайтесь получать примерно 30 граммов белка при каждом приеме пищи или даже больше, если вы склонны тяготиться продуктами, богатыми углеводами.

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