Почему полезный холестерин превращается в убийцу сосудов, — объясняет врач Горина

Без специального оборудования мы не можем заглянуть внутрь наших сосудов и увидеть, как их разрушает холестерин. Не способны мы и почувствовать, как растут на стенках артерий бляшки, нарушающие кровообращение.Сейчас многие люди контролируют уровень холестерина, регулярно сдавая анализы и принимая препараты для снижения уровня «плохой» фракции этого вещества. Но важно понимать, что определенное количество этого соединения всегда должно быть в организме, без него невозможна нормальная работа организма.Но и повышение уровня холестерина тоже может вредить здоровью, повышая риск атеросклероза. Зачем нам нужен холестерин и чем опасен его высокий уровень, «Доктору Питеру» рассказала врач общей практики Елена Горина, эксперт лаборатории «Гемотест».Зачем нам нужен холестеринХолестерин — это жироподобное вещество, которое преимущественно содержится в стенках клеток организма. Он принимает участие в жизненно важных обменных процессах. Три четверти холестерина — 75% — вырабатываются в печени, а также в тонком кишечнике, четверть — 25% — организм получает из пищи.Холестерин очень важен для организма: он делает мембраны клеток более прочными и тем самым защищает клетки от разрушения.«Образование половых гормонов и гормонов коры надпочечников, желчных кислот, выработка витамина D также проходит при его участии, — объясняет врач Елена Горина. — Таким образом, важно, чтобы в организме было достаточно этого вещества, не страдали метаболизм и строение клеток».Он сам не перемещается, нужны помощникиХолестерин не способен перемещаться по кровотоку самостоятельно, в этом ему помогают своего рода переносчики — молекулы под названием «липопротеины». Именно они доставляют холестерин к тканям и органам, прицепляя его к своим молекулам и перенося в плазме крови.«Достаточно часто встречаются термины „плохой“ или „вредный“ и „хороший“ по отношению к холестерину. Но надо понимать, что в их основе одно и то же вещество — холестерин. А его свойства зависят от типа липопротеинов», — говорит Елена Горина.«Хороший» холестерин содержит липопротеины высокой плотности (ЛПВП), они самые маленькие и благодаря этому свободно проходят сквозь сосуды. «Плохой» холестерин доставляют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они крупнее по размеру, поэтому плохо проходят по сосудам, цепляются за стенки внутри сосудов и образуют так называемые бляшки — отложения на стенках сосудов. Со временем бляшек становится больше, они все сильнее сужают просветы сосудов и препятствуют кровотоку.Бляшки — основа атеросклерозаФормирование на стенках артерий холестериновых бляшек приводит к атеросклерозу — хронической прогрессирующей патологии, нарушающей кровообращение. Чаще всего отложения холестерина образуются в сосудах сердца — коронарных артериях. Поэтому в 90% случаев инфаркт миокарда связан с атеросклерозом. Также он может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, развитию гипертонии.Почему холестерина многоПричин, по которым «плохого» холестерина становится больше, несколько. Это могут быть генетические нарушения, которые изначально протекают бессимптомно. Генетическая предрасположенность является причиной порядка 20% инфарктов в молодом возрасте.Также повышение уровня «плохого» холестерина может быть связано с некоторыми нарушениями в работе щитовидной железы, заболеваниями печени и почек.И, конечно, чаще всего к повышению «плохого» холестерина приводят неправильный образ жизни: низкая физическая активность, высокая калорийность рациона и избыток в питании животных жиров.Долгое время жалоб нетПри этом на первых порах такое состояние не проявляется симптомами. Единственный способ проверить уровень холестерина в крови — сдать анализ.Всем людям стоит ежегодно сдавать анализы, чтобы проверить свой уровень холестерина. Особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, — это мужчины в возрасте от 45 лет, женщины старше 50 лет, пациенты с нарушениями работы сердца и сосудов, те, у кого есть проблемы с лишним весом, высокое артериальное давление, а также те, у кого есть родственники с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.«Нелишним будет пройти исследование курильщикам и тем, кто злоупотребляет спиртными напитками», — подчеркивает Елена Горина.По статистике лаборатории «Гемотест», у всех, кто сдавал анализ на общий холестерин за последние пять лет, этот показатель повышен у 46%. Среди сдавших анализ на холестерин ЛПВП уровень «хорошего» холестерина ниже нормы у 68%. У тех же, кто сдавал анализ на холестерин ЛПНП, уровень «плохого» холестерина выше нормы у 49%. Это говорит о том, что важно внимательно относиться к своему здоровью.

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