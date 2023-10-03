В Гарварде назвали лучшую тренировку для сжигания жира на животе
Ученые заявили, что с этой проблемой помогут справиться силовые тренировки с отягощениями. Они подчеркнули, что подобные упражнения помогают поддерживать высокий базальный уровень метаболизма калорий, что, в свою очередь, приводит к более эффективному сжиганию жира.
При этом эксперты обратили внимание на то, что людям с проблемами в области живота не стоит забывать про кардиотренировки. Такие упражнения укрепляют выносливость, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и эмоциональной стабильности.
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