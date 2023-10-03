Диетолог Гинзбург: организму нужны одна-две порции кисломолочных продуктов в день

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил пользу присутствия кисломолочных продуктов в ежедневном рационе.Известный российский диетолог сообщил, что кисломолочные продукты нужны организму изо дня в день – их употребление обеспечивает кальцием и бактериями, стимулирующими здоровое функционирование кишечной микрофлоры.«Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. К тому же это хороший, качественный белок», - сказал Михаил Гинзбург в комментарии для радио SputnikГоворя о размере одной порции кисломолочных продуктов, диетолог уточнил, что она равна стакану кефира, одной упаковке творога не больше 200 г, двум столовым ложкам сметаны. Гинзбург напомнил, что состояние микрофлоры кишечника, улучшающееся благодаря их употреблению, влияет на многие аспекты здоровья, включая иммунитет, подверженность раннему старению и возрастным патологиям, а также раку.Специалист подчеркнул, что на кишечник положительно воздействуют только те кисломолочные продукты, в которых нет сахара.

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