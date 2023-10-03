Врач Борзых рассказал, может ли испортиться зрение из-за гаджетов

С каждым поколением все больше людей страдают от проблем со зрением, начиная с раннего детства. Офтальмолог Виктор Борзых рассказал, почему так происходит.«Одной из причин являются гаджеты. Особенно смартфоны. При их использовании человек смотрит только перед собой, как итог – длительная ближняя фокусировка зрения приводит к спазму аккомодации, когда хрусталик застывает в одном положении», – пояснил эксперт.По его словам, также причиной является то, что современные дети мало гуляют, часто плохо питаются и мало двигаются. Все это негативно влияет на качество зрения, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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