Дерматолог Ворожбит рассказала, когда нужно «отдохнуть» от гель-лака

Для многих женщин поход на маникюр уже стал неотъемлемой привычкой. Как понять, что перед вами грамотный мастер, который не причинит вреда здоровью? Насколько безопасны лампы для сушки? Разбираемся с врачом.Гель-лак уже много лет входит в топ процедур салонов красоты. Можно выбрать форму ногтя, цвет, придумать рисунок — мастера готовы на любые эксперименты. Такой маникюр долго держится, с ним можно готовить и работать по дому, не переживая, что вечером придется все исправлять.Но так ли безопасен гель-лак для здоровья? И как вообще понять, что процедура вам не вредит? Рассказывает эксперт.Чем можно заразиться в салоне во время маникюраОдна из главных опасностей — это вирус гепатита В. Им можно заразиться, если до вас был клиент с этим заболеванием, а мастер плохо обработал инструменты. По этой же причине можно заполучить грибок, стафилококковую инфекцию и другие заболевания.«При выборе салона маникюра обратите внимание на то, чтобы мастера использовали одноразовые инструменты или стерилизовали их после каждого использования», — говорит Светлана Ворожбит.Кстати, в состав гель-лаков может входит формальдегид, формальдегидные смолы, консерванты, метакриловая кислота и ее производные — метакрилаты, а также пигменты, наполнители и прочие добавки. В некоторых случаях эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию, контактный дерматит, экзему.«Долгий контакт с химическими веществами истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине появляться белые пятна», — поясняет врач.Насколько опасны лампы для маникюраМастера обычно пользуются следующими видами ламп:УФ-лампа (UVA)Светодиодная лампа (LED)Лампа холодного свечения (CCFL)Гибридная лампа (LED+CCFL)Сразу возникает вопрос: правда ли, что из-за лампы для маникюра можно пострадать от онкологии? По словам врача риск есть, но он крайне мал. Если вам тревожно, но ходить на маникюр все же хочется, можно использовать солнцезащитные кремы. Они помогут снизить воздействие УФ-излечения, которое используется в лампе для закрепления гель-лака на ногтях.Как долго можно носить гель-лакЧтобы гель-лак не навредил ногтевой пластине, его нужно вовремя обновлять. Эксперты советуют делать это каждые три недели. Но если вы заметили отслойки, то записаться на коррекцию нужно в ближайшее время. В уязвленные места могут попадать вода, еда или грязь, что может привести к развитию грибковой инфекции.Что касается перерывов в носке маникюра, то здесь все индивидуально. Если ваши ногти здоровы, не ломаются, то отдыхать от гель-лака не нужно.Если же у вас есть какая-то патология ногтей, например онихолизис, онихомикоз, онихогрифоз, то перерыв нужен. Не делайте гель-лак 1-2 месяца, займитесь восстановительными и уходовыми процедурами.Еще одна важная деталь: если наносить гель-лак глубоко под кутикулу, это может быть небезопасно. Например, можно повредить зону матрикса, что приведет к деформации ногтевой пластины. Или же вы заработаете грибковую инфекцию.Про обрезной маникюрОбрезной маникюр — это удаление кутикулы ножницами или щипчиками.Некоторые врачи-дерматологи считают, что кутикулу не нужно срезать, поскольку она защищает матрикс (зона роста) ногтей от различных патогенных микроорганизмов.«Если повредить эту зону, ногти могут стать тонкими, хрупкими, с неровной поверхностью. Последствиями некачественного обрезного маникюра могут быть порез кутикулы с кровотечением, воспаление, появление заусенцев, деформация ногтевой пластины», — предупреждает эксперт.Также существуют противопоказания к обрезному маникюру:повреждение кожи в зоне обработки;чрезмерная чувствительная или тонкая кутикула;воспаление кожи в активной стадии развития;серьезные повреждения ногтей;сахарный диабет;нарушение свертываемости крови;вросший ноготь на 2-й или 3-й стадии развития.Кроме того, нарушить рост ногтей и спровоцировать развитие патологии может обработка области кутикулы фрезой.

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