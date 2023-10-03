8 способов снять стресс на рабочем месте

Жизнь современного человека — это бесконечный и быстро несущийся поток информации, высокая конкуренция и стремление успеть сделать многое в сжатые сроки. Все это приводит к стрессу, который негативно влияет на здоровье и качество жизни.Тренер по развитию мозга рассказывает, как снять стресс, находясь на работе.ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС НА РАБОТЕНаиболее частые причины, заставляющие людей нервничать во время работы: перегрузки или длительные периоды безделья, стиль руководства, недостаточность моральной или финансовой мотивации, низкая заработная плата, большое количество обязанностей, напряжение в отношениях с коллегами. Важную роль играет также окружающая обстановка: плохое освещение, неудобное рабочее место, неисправная техника также являются стрессовыми факторами.Снизить эффективность работника способны и неблагоприятные ситуации вне работы: семейные конфликты, болезни близких, тревожные мировые новости и многое другое.Хронический стресс на работе приводит к опасным для организма человека последствиям. Одно из них — это синдром профессионального выгорания.Рано или поздно стресс и профессиональное выгорание начнет отражаться не только на вашем психическом здоровье, но и на физическом. К физиологическим симптомам синдрома профессионального выгорания относятся проблемы со сном, боли в мышцах, мигрени, снижение иммунитета к простудным заболеваниям. Может преследовать чувство неудачи, падать самооценка, пропадать интерес и удовлетворение от работы. При этом все меньше хочется общаться с людьми, все раздражает.Стресс на рабочем месте — одна из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тревога и беспокойство повышают частоту сердечных сокращений и приводят к повышению артериального давления. Так возрастает риск инфаркта или инсульта.Во время стресса напряжены и мышцы. В результате этого часто возникают боли в спине, шее, коленях и голове. Сами мышцы слабеют и устают, поэтому возникают проблемы при передвижении.Неблагоприятное воздействие стресса на пищеварение выражается в повышении кислотности желудка. Со временем это может привести к развитию язвы или других заболеваний ЖКТ. Кроме того, сотрудники, склонные «заедать» стрессовую ситуацию конфетами или гамбургерами, рискуют приобрести лишний вес.Если вы заметили у себя эти или другие симптомы, то, возможно, вам пора задуматься о том, как снять стресс. Не все могут решиться на смену работы — ведь ее поиск тоже добавляет тревоги и проблем. Но вы можете прибегнуть к работающим техникам, которые помогут вам сохранить спокойствие и улучшить самочувствие.КАК ЛЮДИ СНИМАЮТ СТРЕССОбращали ли вы внимание на то, как борются с перенапряжением ваши друзья, родственники или коллеги? По моим наблюдениям, более внимательно к своему душевному и физическому состоянию относятся женщины. Они проговаривают свои проблемы с близкими людьми или регулярно посещают психотерапевта, а также принимают антидепрессанты. Кого-то спасает хобби, спорт или музыка.А вот мужчины более склонны к вредным способам снятия стресса — курению и употреблению алкоголя. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, и они пересматривают свои привычки — больше занимаются спортом, не переедают и внимательнее относятся к собственному здоровью. Также я замечаю, что офисные работники обоего пола реже смотрят телевизор — а ведь еще 10-15 лет назад он был одним из самых популярных способов расслабиться.Для снятия стресса я рекомендую вам 8 полезных и эффективных техник, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей, сохранить ясный ум и мотивацию к работе. Вы можете выполнять их прямо в офисе в любую свободную минуту.8 СПОСОБОВ СНЯТЬ СТРЕСС, НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА1. Упражнение «5 чувств»Поможет быстро и эффективно сместить ваш фокус внимания с негативных эмоций.В момент, когда чувствуете беспокойство или гнев, отметьте вокруг себя:Что я вижу? Найдите пять предметов одного цвета;Что я чувствую? Отметьте четыре ощущения которые чувствует ваше тело: прикосновение одежды, твердость пола, температуру воздуха, прикосновение к спинке стула;Что я слышу? Заметьте три разных звука вокруг себя;Какие запахи я ощущаю? Попробуйте различить два разных запаха, которые вас окружают;Какие вкусы я чувствую? Постарайтесь понять, какой вкус у вас во рту доминирует в данный момент.2. Прогрессивная мускульная релаксация (ПМР)Суть метода — систематическое напряжение и расслабление мышц. Во время выполнения ПМР поддерживайте глубокое дыхание и фокусируйтесь на своем теле и ощущениях. Начните с ног: напрягите мышцы ваших ног, сжимая их на несколько секунд, а затем расслабьте их, ощущая, как напряжение уходит. Двигайтесь вверх, напрягая каждую группу мышц в течение 5-10 секунд, затем концентрируйтесь на ощущении расслабления.3. МедитацияЕсть огромное количество приложений с готовыми медитациями для снятия стресса и тревожности. Буквально 10 минут будет достаточно для, чтобы негативная эмоция пошла на спад. Хотя правильнее медитировать под звуки музыки или в тишине, для быстрой помощи себе найдите медитацию, где ведущий голосом поможет вам переместить фокус внимания и «заземлиться».4. Гимнастика для шеиЛучше всего поможет для снятия стресса, конечно, прогулка на свежем воздухе. Но если на нее нет времени, можно просто сделать гимнастику для шеи и плечевого пояса. При стрессе мы бессознательно поднимаем плечи, отсюда и зажимы в верхней части тела, которые могут вызывать боли в шейно-воротниковой зоне и голове. Простой гимнастический комплекс поможет восстановить кровоток, получить приятные ощущения и снять спазм.5. Общение с близкимиКогда у нас бывают реальные проблемы, нам сложно, стыдно или неудобно говорить об этом с нашими близкими людьми. Это может быть связано с нашими разными внутренними убеждениями. Например, боязнью ошибаться или страхом оказаться отвергнутыми из-за ошибок. Когда эмоции захватывают, сложно объективно взглянуть на ситуацию. А ведь на самом деле близкие люди могут помочь вам взглянуть на произошедшее с другой точки зрения и дать ценный совет.6. Проветривание помещенияЕсли прогулка на воздухе для вас в моменте — недоступная роскошь, меньшее, что вы можете сделать, — открыть окно и проветрить помещение. Это вызовет ощущения в теле и поможет прервать мысленную жвачку. Организм насытится кислородом, и это придаст вам сил быстрее справиться со стрессом, а также улучшит самочувствие в целом.7. Глубокое диафрагмальное дыханиеСядьте в комфортное положение. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдохните глубоко через нос, наполняя живот воздухом. Затем медленно выдохните через рот, полностью опустошая легкие. Повторите этот процесс около 10 раз, фокусируясь только на дыхании и ощущениях, связанных с ним.8. НейрографикаСнятие эмоционального напряжения — это одна из важнейших задач нейрографики. Сосредоточьтесь на ситуации, которая вызывает стресс, и начните рисовать маркером или ручкой на листе бумаги резкие линии. Можно использовать цветные карандаши. Вложите в рисунок все свои негативные эмоции! Затем скруглите углы у рисунка — это поможет проработать острые моменты на уровне подсознания. Множество видеоинструкций по этой методике сейчас есть в свободном доступе.Разумеется, полезных способов борьбы с негативными эмоциями гораздо больше. Они помогают работнику отвлечься и переключиться, тем самым сохраняя здоровье. Ведь для продуктивной и эффективной деятельности самое главное — физическое и душевное равновесие.

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