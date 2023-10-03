8 способов снять стресс на рабочем месте
Тренер по развитию мозга рассказывает, как снять стресс, находясь на работе.
ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС НА РАБОТЕ
Наиболее частые причины, заставляющие людей нервничать во время работы: перегрузки или длительные периоды безделья, стиль руководства, недостаточность моральной или финансовой мотивации, низкая заработная плата, большое количество обязанностей, напряжение в отношениях с коллегами. Важную роль играет также окружающая обстановка: плохое освещение, неудобное рабочее место, неисправная техника также являются стрессовыми факторами.
Снизить эффективность работника способны и неблагоприятные ситуации вне работы: семейные конфликты, болезни близких, тревожные мировые новости и многое другое.
Хронический стресс на работе приводит к опасным для организма человека последствиям. Одно из них — это синдром профессионального выгорания.
Рано или поздно стресс и профессиональное выгорание начнет отражаться не только на вашем психическом здоровье, но и на физическом. К физиологическим симптомам синдрома профессионального выгорания относятся проблемы со сном, боли в мышцах, мигрени, снижение иммунитета к простудным заболеваниям. Может преследовать чувство неудачи, падать самооценка, пропадать интерес и удовлетворение от работы. При этом все меньше хочется общаться с людьми, все раздражает.
Стресс на рабочем месте — одна из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тревога и беспокойство повышают частоту сердечных сокращений и приводят к повышению артериального давления. Так возрастает риск инфаркта или инсульта.
Во время стресса напряжены и мышцы. В результате этого часто возникают боли в спине, шее, коленях и голове. Сами мышцы слабеют и устают, поэтому возникают проблемы при передвижении.
Неблагоприятное воздействие стресса на пищеварение выражается в повышении кислотности желудка. Со временем это может привести к развитию язвы или других заболеваний ЖКТ. Кроме того, сотрудники, склонные «заедать» стрессовую ситуацию конфетами или гамбургерами, рискуют приобрести лишний вес.
Если вы заметили у себя эти или другие симптомы, то, возможно, вам пора задуматься о том, как снять стресс. Не все могут решиться на смену работы — ведь ее поиск тоже добавляет тревоги и проблем. Но вы можете прибегнуть к работающим техникам, которые помогут вам сохранить спокойствие и улучшить самочувствие.
КАК ЛЮДИ СНИМАЮТ СТРЕСС
Обращали ли вы внимание на то, как борются с перенапряжением ваши друзья, родственники или коллеги? По моим наблюдениям, более внимательно к своему душевному и физическому состоянию относятся женщины. Они проговаривают свои проблемы с близкими людьми или регулярно посещают психотерапевта, а также принимают антидепрессанты. Кого-то спасает хобби, спорт или музыка.
А вот мужчины более склонны к вредным способам снятия стресса — курению и употреблению алкоголя. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, и они пересматривают свои привычки — больше занимаются спортом, не переедают и внимательнее относятся к собственному здоровью. Также я замечаю, что офисные работники обоего пола реже смотрят телевизор — а ведь еще 10-15 лет назад он был одним из самых популярных способов расслабиться.
Для снятия стресса я рекомендую вам 8 полезных и эффективных техник, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей, сохранить ясный ум и мотивацию к работе. Вы можете выполнять их прямо в офисе в любую свободную минуту.
8 СПОСОБОВ СНЯТЬ СТРЕСС, НЕ ПОКИДАЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
1. Упражнение «5 чувств»
Поможет быстро и эффективно сместить ваш фокус внимания с негативных эмоций.
В момент, когда чувствуете беспокойство или гнев, отметьте вокруг себя:
Что я вижу? Найдите пять предметов одного цвета;
Что я чувствую? Отметьте четыре ощущения которые чувствует ваше тело: прикосновение одежды, твердость пола, температуру воздуха, прикосновение к спинке стула;
Что я слышу? Заметьте три разных звука вокруг себя;
Какие запахи я ощущаю? Попробуйте различить два разных запаха, которые вас окружают;
Какие вкусы я чувствую? Постарайтесь понять, какой вкус у вас во рту доминирует в данный момент.
2. Прогрессивная мускульная релаксация (ПМР)
Суть метода — систематическое напряжение и расслабление мышц. Во время выполнения ПМР поддерживайте глубокое дыхание и фокусируйтесь на своем теле и ощущениях. Начните с ног: напрягите мышцы ваших ног, сжимая их на несколько секунд, а затем расслабьте их, ощущая, как напряжение уходит. Двигайтесь вверх, напрягая каждую группу мышц в течение 5-10 секунд, затем концентрируйтесь на ощущении расслабления.
3. Медитация
Есть огромное количество приложений с готовыми медитациями для снятия стресса и тревожности. Буквально 10 минут будет достаточно для, чтобы негативная эмоция пошла на спад. Хотя правильнее медитировать под звуки музыки или в тишине, для быстрой помощи себе найдите медитацию, где ведущий голосом поможет вам переместить фокус внимания и «заземлиться».
4. Гимнастика для шеи
Лучше всего поможет для снятия стресса, конечно, прогулка на свежем воздухе. Но если на нее нет времени, можно просто сделать гимнастику для шеи и плечевого пояса. При стрессе мы бессознательно поднимаем плечи, отсюда и зажимы в верхней части тела, которые могут вызывать боли в шейно-воротниковой зоне и голове. Простой гимнастический комплекс поможет восстановить кровоток, получить приятные ощущения и снять спазм.
5. Общение с близкими
Когда у нас бывают реальные проблемы, нам сложно, стыдно или неудобно говорить об этом с нашими близкими людьми. Это может быть связано с нашими разными внутренними убеждениями. Например, боязнью ошибаться или страхом оказаться отвергнутыми из-за ошибок. Когда эмоции захватывают, сложно объективно взглянуть на ситуацию. А ведь на самом деле близкие люди могут помочь вам взглянуть на произошедшее с другой точки зрения и дать ценный совет.
6. Проветривание помещения
Если прогулка на воздухе для вас в моменте — недоступная роскошь, меньшее, что вы можете сделать, — открыть окно и проветрить помещение. Это вызовет ощущения в теле и поможет прервать мысленную жвачку. Организм насытится кислородом, и это придаст вам сил быстрее справиться со стрессом, а также улучшит самочувствие в целом.
7. Глубокое диафрагмальное дыхание
Сядьте в комфортное положение. Расслабьтесь и сосредоточьтесь на своем дыхании. Вдохните глубоко через нос, наполняя живот воздухом. Затем медленно выдохните через рот, полностью опустошая легкие. Повторите этот процесс около 10 раз, фокусируясь только на дыхании и ощущениях, связанных с ним.
8. Нейрографика
Снятие эмоционального напряжения — это одна из важнейших задач нейрографики. Сосредоточьтесь на ситуации, которая вызывает стресс, и начните рисовать маркером или ручкой на листе бумаги резкие линии. Можно использовать цветные карандаши. Вложите в рисунок все свои негативные эмоции! Затем скруглите углы у рисунка — это поможет проработать острые моменты на уровне подсознания. Множество видеоинструкций по этой методике сейчас есть в свободном доступе.
Разумеется, полезных способов борьбы с негативными эмоциями гораздо больше. Они помогают работнику отвлечься и переключиться, тем самым сохраняя здоровье. Ведь для продуктивной и эффективной деятельности самое главное — физическое и душевное равновесие.
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