Отоларинголог Харина предупредила об опасных причинах заложенности уха

Длительная заложенность уха может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Каких именно, рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.По словам специалиста, данный симптом наблюдается при поражении слухового нерва или других проблемах, которые могут перерасти в гнойные процессы. И если в первые день-два заложенности допустимо обходиться собственными силами в борьбе с проблемой, то далее следует обратиться за медицинской помощью.Отоларинголог также обратила внимание, что наличие насморка вкупе с заложенностью в ухе может свидетельствовать о развитии воспаления. Если появляются болевые ощущения, тогда можно брызгать сосудосуживающие капли в нос, чтобы разгрузить слуховую трубу, рассказала врач.

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