Морские водоросли могут стать суперпродуктом и лекарством будущего

В недавнем обзоре, опубликованном в журнале Foods, группа исследователей представила сводный обзор пищевой и лекарственной ценности морских водорослей, изучая их потенциальное применение в продуктах питания, нутрицевтиках и фармацевтических препаратах. Они также обсудили проблемы и возможности продвижения продуктов, полученных из морских водорослей, и их промышленного внедрения.Морские водоросли, используемые с древних времен и имеющие решающее значение для производства необходимых гидроколлоидов, открывают разнообразные возможности для биоразведки и удовлетворяют растущие глобальные потребности благодаря своим уникальным качествам и химическому составу. Разделенные на Chlorophyta, Rhodophyta и Phaeophyta, они играют важную роль в устойчивых решениях во всех секторах. Чтобы полностью использовать их биологически активные соединения, необходимы дальнейшие исследования по оптимизации процессов экстракции и очистки.Поскольку поиск функциональных продуктов питания обостряется на фоне демографического бума и растущих рисков для здоровья, морские водоросли становятся мощным решением благодаря множеству биологически активных соединений и нутрицевтического потенциала. Исторически они потреблялись в Восточной Азии и являются источником питательных веществ, богатых необходимыми минералами, витаминами, белками и углеводами, разработанными в результате их устойчивости к уникальным условиям окружающей среды.Морские водоросли, отмеченные как суперпродукты, обладают исключительным содержанием минералов, превосходя наземные растения и восполняя дефицит минералов у человека. Их минералы, сокровище, на которое влияют биологические, географические и экологические переменные, поглощаются из морской воды. Однако осторожное потребление имеет жизненно важное значение из-за присутствия потенциально вредных минералов.Морские водоросли богаты питательными веществами и энергоэффективны, им не хватает традиционных растительных структур, что делает их основным продуктом питания в таких местах, как Япония. Они обогащены незаменимыми жирными кислотами, различными витаминами и важными минералами, такими как магний, кальций и йод. Разнообразная пищевая ценность морских водорослей подчеркивает их роль в улучшении рациона питания и устранении дефицита питательных веществ, что требует их интеграции в различные кухни и проведения дополнительных исследований их питательных свойств. Морские водоросли, содержащие около 50% полисахаридов, играют важную роль в пищевой и фармацевтической промышленности благодаря своим многофункциональным свойствам, таким как растворимость в воде и биоразлагаемость, а также их роли в упаковке пищевых продуктов, демонстрируя присущие им антибактериальные и антиоксидантные свойства.Разнообразный жирнокислотный состав морских водорослей, включая высокие уровни жирных кислот ?-3 и ?-6, делает их отличными перспективами для различных применений благодаря их антимикробной, антиоксидантной, противогрибковой, антипролиферативной, антипаразитарной и противораковой активности. Их липидные экстракты обладают антибактериальным действием, питательной ценностью и могут считаться жизнеспособным источником для будущих биотехнологических применений. Известно, что они содержат соединения, способные удовлетворить текущие экономические потребности в секторах здравоохранения и биотехнологий.Морские водоросли, разнообразные по видам, перспективны в качестве естественных нейропротекторов против нейродегенеративных заболеваний. Несмотря на преобладание синтетических агентов, их значительные побочные эффекты подчеркивают важность безопасных и эффективных экстрактов морских водорослей. Такие соединения, как фукоксантин, демонстрируют нейропротекторную активность, борясь с окислительным стрессом и нейровоспалением. Однако воплощение этих результатов в эффективных лекарствах требует дальнейших исследований и клинических испытаний.Морские водоросли продемонстрировали противовирусные свойства против различных вирусов, включая вирус простого герпеса (ВПГ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Сульфатированные полисахариды морских водорослей ингибируют вирусы, такие как лихорадка денге, а также показали многообещающую эффективность против тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), что указывает на потенциальное применение против коронавирусного заболевания 2019 года (COVID-19). Исследования изучили противовирусную эффективность различных видов морских водорослей, и результаты предполагают потенциальную основу для разработки противовирусных препаратов. Значения селективности и ингибирования некоторых экстрактов заслуживают внимания, что требует дальнейшего изучения.Морские водоросли обладают противогрибковыми и антидиабетическими свойствами, подавляя рост грибков и ферментов, вызывающих гипергликемию, улучшая симптомы диабета на животных моделях и вдохновляя на создание таких лекарств, как антидиабетический экстракт кадалмина. Однако обширные исследования и клинические испытания имеют решающее значение для более широкого терапевтического применения и подтверждения их эффективности и безопасности при различных медицинских состояниях.Потенциал морских водорослей в борьбе с ожирением находится в стадии обширного изучения, при этом несколько моделей in vitro и in vivo подчеркивают их способность модулировать массу тела, уровень липидов и потребление энергии. Некоторые экстракты морских водорослей значительно снижают маркеры ожирения и обладают потенциалом в управлении параметрами, связанными с ожирением, путем изменения экспрессии генов и ингибирования дифференцировки адипоцитов. Несмотря на многообещающие результаты, необходимы обширные исследования и клинические испытания для подтверждения эффективности морских водорослей в качестве средств против ожирения.Морские водоросли, богатые такими соединениями, как полифенолы, проявляют заметные противовоспалительные свойства, подавляя провоспалительные цитокины и открывают потенциал для разработки противовоспалительных препаратов. Такие соединения, как лектин, подавляют воспаление, а их природное происхождение обещает снижение побочных эффектов по сравнению с синтетическими альтернативами, что подчеркивает терапевтические перспективы морских водорослей.

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