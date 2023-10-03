Что делать при растяжении мышц

Растяжение мышц — это неприятное состояние, которое может возникнуть внезапно и принести массу беспокойств. Оно может случиться во время физической активности, спортивных тренировок или даже при обыденных движениях.Несмотря на то, что оно может быть болезненным и неприятным, справиться с ним можно, следуя определенным рекомендациям.Что такое растяжение мышцРастяжение мышц — это повреждение мышечных волокон или сухожилий — жёсткой соединительной ткани, с помощью которой мускулы крепятся к костям. Оно происходит из?за чрезмерного усилия, особенно когда мышцы перегружаются в растянутом положении. Например, когда человек пытается рывком сесть на шпагат или выжать от груди слишком большой для себя вес.Растяжение мышц — травма, характерная для контактных видов спорта вроде футбола или баскетбола, единоборств и любых других занятий, где есть быстрый старт, прыжки, резкие броски. Но можно получить её и не занимаясь спортом — например, просто поднимая тяжёлые предметы с неправильной техникой.Также увеличивают риск растяжения возраст, наличие травм в прошлом, нехватка гибкости и силы, работа на усталости — например, в период интенсивных тренировок с недостатком восстановления.Каким бывает растяжение мышцРастяжение может затронуть само брюшко мышцы, только сухожилие или произойти в месте их соединения — последнее встречается чаще всего. Выделяют три степени тяжести травмы:Степень I — мягкое растяжение. Травмируются только некоторые волокна мышцы, при её сокращении чувствуется боль, но функция и сила сохраняются.Степень II — среднее растяжение. Повреждено больше волокон, могут возникнуть отёк и гематома. Есть болезненные ощущения, мышца заметно теряет в силе.Степень III — мышца разрывается пополам или отделяется от сухожилия и полностью теряет свою функцию. Возникают сильная боль и отёк, гематома, в месте разрыва может ощущаться провал или валик.Как понять, что у вас растяжение мышцЕсли непривычно тяжёлое для вас усилие или неосторожное резкое движение заканчивается болью, с большой вероятностью вы потянули мышцы. К симптомам этой травмы относятся:Боль, которая усиливается во время движения повреждённой конечностью и ослабевает в покое. Часто говорят, что ощущение такое, будто режут ножом.Отёк травмированного места.Снижение диапазона движения в повреждённой конечности.Спазм и судорога мышцы.Снижение мышечной силы.Что делать при растяжении мышцСразу после травмы стоит сделать следующее:Прекратить физическую активность и обеспечить отдых повреждённой части тела.Приложить лёд, чтобы снизить воспаление.Если травмирована конечность, держать её выше уровня тела, чтобы кровь отлила и воспаление снизилось.Использовать эластичный бандаж, чтобы снизить нагрузку на мышцу.Применять нестероидную противовоспалительную мазь.Если у вас растяжение первой степени, нет нужды идти в больницу. Просто снизьте нагрузку на травмированную область, чтобы дать мышце восстановиться, и подождите, пока заживёт.К врачу стоит обратиться, если:Вы слышали треск во время травмы.Повреждённая область сильно болит, возникли опухоль и покраснение.Мышца ослаблена, вам сложно двигать конечностью.Симптомы указывают на мягкое повреждение, но спустя двое суток лучше не становится.Возникла боль в спине, которая мешает нормально передвигаться.У вас уже были проблемы со спиной и раньше, и состояние не улучшилось через две недели.Поднялась температура, возникли боль и жжение во время мочеиспускания, внезапная слабость и мурашки, бегающие по ногам, онемение в паху или заднем проходе, сложность с контролированием мочеиспускания и дефекации.Врач может назначить МРТ и другие необходимые анализы, выписать обезболивающие таблетки и мази. В тяжёлых случаях может потребоваться иммобилизация конечности или операция для восстановления сухожилия.Как долго заживают мышцыВсё зависит от степени тяжести. Мягкое растяжение заживает 1–3 недели, среднее — 2–3 месяца. В тяжёлых случаях может потребоваться операция и несколько месяцев реабилитации.Во время восстановления важно не нагружать повреждённую мышцу, пока боль не исчезнет, а конечность не восстановит полный диапазон движения и полную силу. Возвращаясь к привычному образу жизни раньше этого срока, вы рискуете повторно травмироваться, так что восстановление займёт куда больше времени.Конечно, это не значит, что вам нужно проводить время в неподвижности. Если вы хотите продолжать заниматься спортом, попробуйте выбрать упражнения, которые не задействуют повреждённые мускулы, и сохранить хорошую физическую форму.Например, если вы потянули мышцы плеч, рук или груди, можно бегать или делать силовые упражнения на ноги, а если пострадали бёдра и голени — подтягиваться, отжиматься на брусьях, укреплять корпус и спину.

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