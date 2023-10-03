Что делать при растяжении мышц
Несмотря на то, что оно может быть болезненным и неприятным, справиться с ним можно, следуя определенным рекомендациям.
Что такое растяжение мышц
Растяжение мышц — это повреждение мышечных волокон или сухожилий — жёсткой соединительной ткани, с помощью которой мускулы крепятся к костям. Оно происходит из?за чрезмерного усилия, особенно когда мышцы перегружаются в растянутом положении. Например, когда человек пытается рывком сесть на шпагат или выжать от груди слишком большой для себя вес.
Растяжение мышц — травма, характерная для контактных видов спорта вроде футбола или баскетбола, единоборств и любых других занятий, где есть быстрый старт, прыжки, резкие броски. Но можно получить её и не занимаясь спортом — например, просто поднимая тяжёлые предметы с неправильной техникой.
Также увеличивают риск растяжения возраст, наличие травм в прошлом, нехватка гибкости и силы, работа на усталости — например, в период интенсивных тренировок с недостатком восстановления.
Каким бывает растяжение мышц
Растяжение может затронуть само брюшко мышцы, только сухожилие или произойти в месте их соединения — последнее встречается чаще всего. Выделяют три степени тяжести травмы:
Степень I — мягкое растяжение. Травмируются только некоторые волокна мышцы, при её сокращении чувствуется боль, но функция и сила сохраняются.
Степень II — среднее растяжение. Повреждено больше волокон, могут возникнуть отёк и гематома. Есть болезненные ощущения, мышца заметно теряет в силе.
Степень III — мышца разрывается пополам или отделяется от сухожилия и полностью теряет свою функцию. Возникают сильная боль и отёк, гематома, в месте разрыва может ощущаться провал или валик.
Как понять, что у вас растяжение мышц
Если непривычно тяжёлое для вас усилие или неосторожное резкое движение заканчивается болью, с большой вероятностью вы потянули мышцы. К симптомам этой травмы относятся:
Боль, которая усиливается во время движения повреждённой конечностью и ослабевает в покое. Часто говорят, что ощущение такое, будто режут ножом.
Отёк травмированного места.
Снижение диапазона движения в повреждённой конечности.
Спазм и судорога мышцы.
Снижение мышечной силы.
Что делать при растяжении мышц
Сразу после травмы стоит сделать следующее:
Прекратить физическую активность и обеспечить отдых повреждённой части тела.
Приложить лёд, чтобы снизить воспаление.
Если травмирована конечность, держать её выше уровня тела, чтобы кровь отлила и воспаление снизилось.
Использовать эластичный бандаж, чтобы снизить нагрузку на мышцу.
Применять нестероидную противовоспалительную мазь.
Если у вас растяжение первой степени, нет нужды идти в больницу. Просто снизьте нагрузку на травмированную область, чтобы дать мышце восстановиться, и подождите, пока заживёт.
К врачу стоит обратиться, если:
Вы слышали треск во время травмы.
Повреждённая область сильно болит, возникли опухоль и покраснение.
Мышца ослаблена, вам сложно двигать конечностью.
Симптомы указывают на мягкое повреждение, но спустя двое суток лучше не становится.
Возникла боль в спине, которая мешает нормально передвигаться.
У вас уже были проблемы со спиной и раньше, и состояние не улучшилось через две недели.
Поднялась температура, возникли боль и жжение во время мочеиспускания, внезапная слабость и мурашки, бегающие по ногам, онемение в паху или заднем проходе, сложность с контролированием мочеиспускания и дефекации.
Врач может назначить МРТ и другие необходимые анализы, выписать обезболивающие таблетки и мази. В тяжёлых случаях может потребоваться иммобилизация конечности или операция для восстановления сухожилия.
Как долго заживают мышцы
Всё зависит от степени тяжести. Мягкое растяжение заживает 1–3 недели, среднее — 2–3 месяца. В тяжёлых случаях может потребоваться операция и несколько месяцев реабилитации.
Во время восстановления важно не нагружать повреждённую мышцу, пока боль не исчезнет, а конечность не восстановит полный диапазон движения и полную силу. Возвращаясь к привычному образу жизни раньше этого срока, вы рискуете повторно травмироваться, так что восстановление займёт куда больше времени.
Конечно, это не значит, что вам нужно проводить время в неподвижности. Если вы хотите продолжать заниматься спортом, попробуйте выбрать упражнения, которые не задействуют повреждённые мускулы, и сохранить хорошую физическую форму.
Например, если вы потянули мышцы плеч, рук или груди, можно бегать или делать силовые упражнения на ноги, а если пострадали бёдра и голени — подтягиваться, отжиматься на брусьях, укреплять корпус и спину.
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