Врач Ахуньянова ответила, как желчегонное лекарство влияет на камни в почках
По словам специалиста, желчегонные препараты резко сокращают желчный пузырь. А в результате человек получает обратную реакцию — гиперфункцию желчного пузыря: тошноту, жидкий стул.
"Вместо приема желчегонных лучше настроить питание и уже через 5-7 дней будет положительная динамика", - рассказала Регина Ахуньянова.
Для этого необходимо принимать в пищу полезные жиры. Эта рекомендация также подойдет людям, которые хотят сбросить холестерин.
"Улучшаем функцию желчного пузыря, добавляем полезные жиры, холестерин снижается", - посоветовала врач.
Полезные жиры содержатся в рыбе, например, скумбрии, нерафинированном оливковом масле, орехах. Для детей рекомендуется выбирать кедровые орехи, миндаль, кешью. Они относятся к гипоаллергенным. Также специалист рекомендует добавить в рацион магниевую воду и много клетчатки.
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