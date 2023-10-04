Врач Тананакина объяснила эффект сонливости после съеденного хлеба

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина назвала хлеб среди вызывающих сонливость продуктов питания.Врач Тананакина объяснила в интервью, что эффект сонливости может возникать после употребления продуктов, которые богаты углеводами, триптофаном и магнием. Хлеб относится к группе углеводных продуктов. Медик предупредила, что после съеденного хлеба (и других продуктов с большим количеством углеводов) происходят резкие колебания уровня сахара в крови, его скачки и падения. Эти быстрые изменения способствуют ощущению сонливости.«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», - рассказала Тананакина .Говоря о том, какие продукты, помимо хлеба (особенно белого), могут содержать много углеводов, специалистка перечислила: это сласти, выпечка, многие макаронные изделия, картофель, белый рис.Что касается триптофана, то продукты, содержащие эту аминокислоту, тоже могут вызывать сонливость. Их употребление повышает содержание гормона серотонина, что положительно влияет на настроение и сон, способствует расслаблению. Таким образом ощущение сонливости может возникать после творога, индейки или молока.Также сильное желание спать может появиться после съеденных продуктов с магнием, влияющим на регуляцию процессов сна и расслабления. Например, после бананов или некоторых орехов. В то же время медик предупредила, что реакции организма на продукты у разных людей тесно связаны с индивидуальными особенностями.«Если сонливость после употребления определенных продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу», - подсказала эндокринолог.

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