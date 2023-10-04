Кардиологи разработали новый метод лечения сердца
Иногда на УЗИ у пациента случайно замечают утолщение межжелудочковой перегородки. Из-за патологии объем сердца изнутри уменьшается. Чтобы облегчить сердцу работу, лишнюю часть перегородки нужно удалить. Для этого врачам необходима точная копия органа.
"Мы посрезово видим изображение сердца. Доктор детально обводит все структуры сердца для того, чтобы потом на принтере распечатать", — пояснила Русак в комментарии информресурсу «МИР 24».
По копии сердца на принтере печатают 3D-модель. Хирург использует этот пластиковый образец во время операции, он помогает ему удалить утолщение. Раньше врач ориентировался только на УЗИ, поэтому рисков при проведении операции было гораздо больше.
При помощи нового способа уже прооперировали больше 150 пациентов. Метод был зарегистрирован и запатентован.
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