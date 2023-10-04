Терапевт Тарадеева рассказала, на какой день обычный насморк переходит в гайморит
Гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных пазух — гайморовых. Благодаря этим пазухам воздух, поступающий в носовую полость, фильтруется и кондиционируется — при необходимости охлаждается или, наоборот, нагревается.
Как рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», основной причиной развития воспаления гайморовых пазух становятся вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Но не только.
Причиной болезни могут также стать:
аллергия. Отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают там скопившуюся слизь;
анатомические особенности — приобретенные или врожденные, например искривленная носовая перегородка;
воспаление аденоида — глоточной миндалины;
запущенный кариес. Это происходит из-за близкого расположения гайморовых пазух к верхнему ряду зубов.
Как понять, что это уже не просто насморк
По словам Татьяны Тарадеевой, заподозрить гайморит можно, если в течение 7-10 дней от начала насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.
Признаком воспаления верхнечелюстных пазух могут быть:
изменение тембра голоса — человек начинает гнусавить;
более интенсивный отек слизистой носа;
трудности с дыханием;
гнойные выделения из носа;
тяжесть и боль в области глаз, лба и затылка;
снижение обоняния.
«При всех этих симптомах необходимо обратиться к ЛОР-врачу, который после сбора анамнеза и осмотра может поставить предположительный диагноз и направить на инструментальное и лабораторное обследование, чтобы лечение было максимально эффективным», — рекомендует Татьяна Тарадеева.
Если же не лечить острый гайморит, он может со временем перерасти в хронический. По словам врача, это может случиться при воспалении слизистой пазух от 12 недель и более.
«Частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита», — добавляет специалист.
Причем хронический гайморит — не единственное осложнение. В некоторых случаях воспалительный процесс может распространиться на близлежащие органы и привести к тяжелым последствиям, вплоть до менингита, энцефалита и миокардита.
Как нельзя лечить гайморит
Врач напомнила, что самолечение при гайморите тоже чревато. По словам Татьяны Тарадеевой, при этом заболевании категорически нельзя:
прогревать пазухи носа — это может усиливать процесс образования гноя. Не дышите над паром вареной картошки, не прикладывайте к носу мешочки с горячими яйцами или солью;
смазывать и промывать слизистую носа травяными маслами и отварами — это может вызвать аллергическую реакцию;
промывать нос без рекомендации и инструкции от врача. Гной может попасть в слуховую (евстахиеву) трубу и привести к развитию евстахиита и отита;
использовать капли на основе цикламена. Они вызывают обильное течение слизи, но при этом не помогают выводить содержимое гайморовых пазух.
Промывание носа не спасет от осложнений?
По словам врача-оториноларинголога Марии Евдокимовой, промывание носа при ОРВИ помогает облегчить состояние. Однако от него не зависит частота осложнений при респираторных инфекциях.
«Осложнения зависят от того, какой конкретно вирус вызвал заболевание — есть вирусные инфекции с большей частотой осложнений, и как сработала иммунная система, а не от того, делаете вы что-то или нет. Кстати, „намыть“ отит промыванием носа тоже нельзя, по этому поводу проводилось немало исследований», — рассказала доктор в своем телеграм-канале.
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