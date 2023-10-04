Терапевт Тарадеева рассказала, на какой день обычный насморк переходит в гайморит

Если не лечить насморк или делать это неправильно, он может перерасти в острый гайморит, а далее — в хронический. Частые ОРВИ или нелеченые зубы только добавят рисков.Гайморит — это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстных пазух — гайморовых. Благодаря этим пазухам воздух, поступающий в носовую полость, фильтруется и кондиционируется — при необходимости охлаждается или, наоборот, нагревается.Как рассказала Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», основной причиной развития воспаления гайморовых пазух становятся вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки. Но не только.Причиной болезни могут также стать:аллергия. Отек слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают там скопившуюся слизь;анатомические особенности — приобретенные или врожденные, например искривленная носовая перегородка;воспаление аденоида — глоточной миндалины;запущенный кариес. Это происходит из-за близкого расположения гайморовых пазух к верхнему ряду зубов.Как понять, что это уже не просто насморкПо словам Татьяны Тарадеевой, заподозрить гайморит можно, если в течение 7-10 дней от начала насморка сохраняются заложенность носа, головная боль, повышенная температура тела.Признаком воспаления верхнечелюстных пазух могут быть:изменение тембра голоса — человек начинает гнусавить;более интенсивный отек слизистой носа;трудности с дыханием;гнойные выделения из носа;тяжесть и боль в области глаз, лба и затылка;снижение обоняния.«При всех этих симптомах необходимо обратиться к ЛОР-врачу, который после сбора анамнеза и осмотра может поставить предположительный диагноз и направить на инструментальное и лабораторное обследование, чтобы лечение было максимально эффективным», — рекомендует Татьяна Тарадеева.Если же не лечить острый гайморит, он может со временем перерасти в хронический. По словам врача, это может случиться при воспалении слизистой пазух от 12 недель и более.«Частые ОРВИ, риниты, хронические тонзиллиты, фарингиты и кариес повышают вероятность развития хронического гайморита», — добавляет специалист.Причем хронический гайморит — не единственное осложнение. В некоторых случаях воспалительный процесс может распространиться на близлежащие органы и привести к тяжелым последствиям, вплоть до менингита, энцефалита и миокардита.Как нельзя лечить гайморитВрач напомнила, что самолечение при гайморите тоже чревато. По словам Татьяны Тарадеевой, при этом заболевании категорически нельзя:прогревать пазухи носа — это может усиливать процесс образования гноя. Не дышите над паром вареной картошки, не прикладывайте к носу мешочки с горячими яйцами или солью;смазывать и промывать слизистую носа травяными маслами и отварами — это может вызвать аллергическую реакцию;промывать нос без рекомендации и инструкции от врача. Гной может попасть в слуховую (евстахиеву) трубу и привести к развитию евстахиита и отита;использовать капли на основе цикламена. Они вызывают обильное течение слизи, но при этом не помогают выводить содержимое гайморовых пазух.Промывание носа не спасет от осложнений?По словам врача-оториноларинголога Марии Евдокимовой, промывание носа при ОРВИ помогает облегчить состояние. Однако от него не зависит частота осложнений при респираторных инфекциях.«Осложнения зависят от того, какой конкретно вирус вызвал заболевание — есть вирусные инфекции с большей частотой осложнений, и как сработала иммунная система, а не от того, делаете вы что-то или нет. Кстати, „намыть“ отит промыванием носа тоже нельзя, по этому поводу проводилось немало исследований», — рассказала доктор в своем телеграм-канале.

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