Кардиолог Конев назвал онемение одним из главных признаков инсульта

Кардиолог Юрий Конев: при развитии инсульта онемение может распространиться на лицо и конечности.Кардиолог Конев проинформировал о внешнем проявлении инсульта – острого нарушения мозгового кровообращения, при котором моет быстро наступить летальный исход. Медик назвал одним из главных признаков инсульта онемение.«Человек перестает чувствовать части своего тела: онемевает рука, нога, две руки или ноги, и вообще все конечности. Онемевают некоторые части лица, появляется асимметрия», - заметил Конев в комментарии для «Радио 1».Врач уточнил, что при инсультном онемении лица у человека перестают закрываться глаза (часто один глаз). Кардиолог посоветовал при подозрении на инсульт попросить человека надуть щеки. В его случае одна щека будет «парусить», то есть, не надуется.

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