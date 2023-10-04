Уколы для легкого похудения вызвали неожиданный и мучительный побочный эффект

У преподавательницы медицины в колледже Техаса (США) Марии Росас, принимавшей препарат для диабетиков Ozempic, начала сильно болеть и облезать кожа. Неожиданный и мучительный побочный эффект от этого лекарства она описала в статье для Newsweek.Жительница США рассказала, что 20 лет болеет диабетом второго типа и в апреле по рекомендации врача она решилась на инъекции Ozempic — препарата, который стал популярным благодаря знаменитостям, применяющим его в надежде на легкое похудение. Женщина объяснила, что не гналась за модой, а стремилась улучшить качество жизни. По ее словам, один укол Ozempic в неделю заменял ей ежедневный прием нескольких лекарств.По словам Росас, сначала лечение шло хорошо, но вскоре она заметила необычный симптом — жгучую нестерпимую боль в спине, плечах и руках. Сначала она была уверена, что неприятные ощущения вызвал не Ozempic, а перенесенный ранее COVID-19, и продолжала делать уколы. «Боль в спине не проходила. В августе появилась сильная обжигающая боль еще и в области половых органов и ягодиц», — продолжила Росас.Медик призналась, что ее состояние ухудшалось, вскоре она стала находить куски кожи на ободке унитаза. Лишь тогда женщина обратилась к врачу за консультацией. «Он посоветовал мне немедленно прекратить прием Ozempic и сказал, что лекарство могло стать причиной проблемы», — рассказала Росас. По ее словам, позже она выяснила, что столкнулась с наименее известным побочным действием лекарства для диабетиков — зудом, сыпью и крапивницей.После отмены препарата, говорит Росас, неприятные симптомы уменьшились, но полностью не исчезли. Ее по-прежнему беспокоит боль в спине, а кожа выглядит так, как будто сильно обгорела на солнце. «Я бы не рекомендовала использовать Ozempic, потому что у него очень много побочных эффектов, которые беспокоят меня и мою семью», — заключила женщина.Ранее популярная блогерша Челси Гарретт пожаловалась, что во время приема Ozempic не могла встать с постели из-за сильных приступов тошноты. Она рассказала, что ей пришлось отказаться от лекарства.

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