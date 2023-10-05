Диетолог Маргарита Королева отметила, что белый хлеб вполне уместен в сочетании с овощным салатом.Терапевт и диетолог Королева назвала «плохое» и «хорошее» сочетание белого хлеба с другими продуктами. По словам медика, нежелательно сочетать с белым хлебом мясо, так как хлеб подвергается в желудке разбуханию, затрудняющему усвоение мясного белка. Маргарита Королева предупредила, что плохо переваренный белок может стать активатором воспалительных процессов и навредить организму.Диетолог Королева объяснила, с чем лучше сочетать белый хлеб. Данный продукт насыщен простыми углеводами и калориями, способен вызывать колебания уровня сахара в крови. Чтобы компенсировать этот нежелательный эффект, с ним следует есть продукты, богатые растительными волокнами, клетчаткой: овощи, фрукты, ягоды, орехи. Растительные волокна замедляют пищеварение и мешают сахару быстро проникать в кровь, при этом они стимулируют развитие полезной кишечной микрофлоры и улучшают качество переваривания пищи. Хлеб в сочетании с ними может обеспечить продолжительное насыщение и энергию для выполнения всех дневных дел.«Хлеб с салатной зеленью, овощами, в том числе на гриле, между приемами пищи – вполне уместная история», – констатировала диетолог Королева в комментарии для «Москва 24».

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