Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут вылечить больное горло
По его словам, тем, кто чувствует жжение и першение в горле, лучше использовать препараты на маслянистой основе.
"Если сильная боль и сильное воспаление, нужны сильные антисептики и порой антибактериальные препараты. Вовнутрь нужно принимать десенсибилизирующие препараты, которые снимают напряжение организма. Они обладают хорошим, выраженным противоотечным действием", — уточнил Зайцев.
Лор добавил, что антисептиками на водной основе и растворами из ромашки, шалфея и календулы можно полоскать горло. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко до этого говорила, что уменьшить сильную боль в горле при ангине поможет раствор пищевой соды или соли, который за счет электролитного состава снимет отечность. Также, по ее словам, можно использовать аптечные растворы для полоскания.
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