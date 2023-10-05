По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, возникновение чувства жажды является одним из главных показателей повышенной густоты крови.Терапевт Хухрев рассказал, что кровь может становиться густой из-за чрезмерного потребления соли или нарушений, способствующих значительной потере влаги (таковыми, например, могут быть сильная диарея или потливость, рвота).«Сгущение крови – это потеря объема ее жидкой части. Оно негативно сказывается на работе всего организма», - заявил медик .Хухрев отметил, что ставшая густой кровь не позволяет осуществляться нормальной циркуляции крови и полноценному кровообращению всех органов и тканей. В этом случае возникает их кислородное голодание и происходит накопление продуктов распада, что может оказывать на организм токсическое воздействие.Врач Хухрев пояснил, как узнать об опасном для организма сгущении крови. Понять, что возникли проблемы, можно по чувству жажды, предупредил врач.«Главный симптом сгущения крови – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдет», - поделился он.

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