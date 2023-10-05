Ускорьте свой метаболизм начиная с завтрака - нутрициолог назвал лучшие варианты

Если побаловать себя утром теплой кашей с овсянкой, вы не только надолго останетесь сытыми, но и разгоните обмен веществ. Здесь вы можете узнать, какие продукты также являются настоящими усилителями метаболизма.Известно, что перец, имбирь и куркума ускоряют обмен веществ, но хотите ли вы еще и эти специи на завтрак? Скорее всего нет. Тогда отдайте предпочтение теплой каше, которая также ускоряет обмен веществ благодаря высокому содержанию клетчатки в овсе. Эти идеи для завтрака также дадут вам хорошее начало дня.Каша"Сварите овсянку с водой, молоком или альтернативой молоку, например, миндальным или овсяным напитком, чтобы получилась теплая каша. Добавление корицы еще больше стимулирует пищеварение", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Попробуйте следующую вкусную кашу: отварите банановое пюре с овсяными хлопьями и водой в кастрюле и добавьте по желанию фрукты и ягоды.Корица, в частности, стимулирует пищеварительные соки, помогает при проблемах с желудком и улучшает кровообращение.Овсяные отруби: еще больше клетчатки, чем в овсянкеВ овсяных отрубях на 50 процентов больше клетчатки, чем в овсяных хлопьях. Отруби состоят не из цельного зерна, а из внешних слоев и зародыша. Эти участки овса содержат большую часть витаминов, минералов, белков и клетчатки зерна.Овсяные отруби не только способствуют пищеварению, но также оказывают детоксицирующее и снижающее уровень холестерина действие.Зеленые листовые овощиЗеленые листовые овощи также содержат много клетчатки. К ним относятся шпинат, молодая крапива, салат из баранины или дикие травы, такие как листья одуванчика, которые также подходят в качестве ингредиента для смузи."Зеленые овощи связывают токсины в кишечнике, питают здоровые кишечные бактерии и тем самым регулируют пищеварение. Небольшой горсти в смузи вполне достаточно, вкуснее он будет в сочетании с апельсином, лимоном, авокадо, манго или киви".Внимание: слишком много овощей и фруктов могут вызвать нагрузку на желудок и кишечник, особенно у новичков в приготовлении смузи. Вот почему смузи следует пить медленно и с хорошим выделением слюны.Льняное семяСемена льна также помогут вам начать свой день. Они прекрасно сочетаются с мюсли, творогом, йогуртом, смузи и даже с булочками. Мелкие семена особенно эффективны против запоров, если их измельчить и запить большим количеством жидкости, а благодаря высокому содержанию клетчатки они создают защитную пленку на желудочно-кишечном тракте."В качестве альтернативы также подойдут семена чиа или семена подорожника".Семена чиаСемена чиа называют «суперпродуктом» из-за высокого содержания клетчатки, белка и жирных кислот омега-3. Их можно есть с мюсли или как утренний чиа-пудинг. Важно заранее замочить семена в достаточном количестве воды. Только тогда питательные вещества смогут лучше усваиваться организмом.МиндальМиндаль также полезен для кишечной флоры и стимулирует пищеварение. Орехи не только богаты клетчаткой, но также содержат полезные жиры и необходимые питательные вещества."Они способствуют росту полезных кишечных бактерий, так называемых бифидобактерий и лактобактерий. Орехи можно приготовить разными способами: в простом виде, в мюсли, в виде миндального масла на цельнозерновой хлеб или в качестве ингредиента в батончиках для завтрака".ЙогуртБлагодаря молочнокислым бактериям и их пробиотическому эффекту йогурт является идеальным завтраком для улучшения пищеварения. Йогурт в чистом виде или в виде мюсли естественным образом поддерживает кишечную флору, а также имеет очень вкусный вкус.Цельнозерновой хлебВ отличие от белой муки, цельнозерновая мука всегда должна быть первым выбором, поскольку она содержит больше клетчатки и минералов, а также витаминов группы В, легко усваивается и способствует пищеварению."Цельнозерновой хлеб, приготовленный из муки грубого помола, дробленого зерна или натуральной закваски, дольше сохраняет чувство сытости. С ним хорошо сочетается творог с оливковым маслом или авокадо – они также полны клетчатки и ненасыщенных жирных кислот".Питьевая водаВода необходима для жизни и регулирует не только пищеварение, но и сердечно-сосудистую систему, растворяет соли и минералы и транспортирует питательные вещества. Стакан теплой лимонной воды перед завтраком помогает запустить процессы обмена веществ и детоксикации в организме.Кофе или зеленый чайКофе и зеленый чай также улучшают пищеварение. Помимо кофеина, кофе также повышает кровяное давление и ускоряет обмен веществ."Зеленый чай оказывает прямое влияние на пищеварение, поскольку он особенно богат катехинами, которые оказывают стимулирующее действие на клетки кишечника".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки